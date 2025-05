Depositi chimici, Bucci: “Non ho scelto io Ponte Somalia”. Salis: “Sarà stata l’intelligenza artificiale…”

Genova. Nuovo scontro tra Marco Bucci e Silvia Salis su uno dei temi più caldi della campagna elettorale, lo spostamento dei depositi chimici da Multedo a Sampierdarena, collocazione difesa negli ultimi anni dall’ex sindaco oggi al governo della Regione, avversata invece dal centrosinistra che da tre anni conduce la lotta in Municipio Centro Ovest con Michele Colnaghi.

“Silvia Salis dice che il trasferimento dei depositi chimici di Genova da Multedo a Ponte Somalia è stata una mia scelta. È completamente sbagliato – accusa Bucci -. Lo ha scelto il direttore tecnico, la commissione tecnica del porto. Non lo ha scelto il sindaco: errore enorme. Che la smettesse di dire fake news ogni giorno: lo ha ripetuto molte volte ed è veramente scorretto.

La risposta di Salis arriva a margine della presentazione della lista del Pd: “Le dichiarazioni di Bucci mi sorprendono molto perché da uno studio richiesto dal 2019 i tecnici avevano identificato quattro siti tra i quali non c’era Ponte Somalia. Se, come lui dice, non è stata una sua indicazione, non so chi ha generato questa indicazione, forse l’intelligenza artificiale, però penso che qualcuno abbia identificato Ponte Somalia e penso che a quei tempi fosse lui in grado di fare questo tipo di di identificazione”.

La candidata progressista però chiude la porta all’opzione zero, cioè l’allontanamento dei depositi chimici da Genova: “Noi siamo per la tutela del lavoro, dell’impresa e dell’industria. Quindi sicuramente i depositi chimici devono trovare una collocazione grazie al nuovo piano regolatore portuale all’interno del porto, ma non può essere assolutamente quella che è stata indicata fino ad oggi. I depositi, chiaramente, devono andare via da Multedo, ma non possono andare a Ponte Somalia – ribadisce – Ma vedo che anche loro negli ultimi mesi, avvicinandosi alla campagna elettorale, ne parlano molto meno”.