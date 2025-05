Democrazia Sovranae e Popolare: “Libertà di espressione sotto attacco, solidarietà al Stella Maris”

Genova. “Condanniamo con fermezza le minacce e le pressioni ricevute in occasione della presentazione del libro di Francesco Toscano, presidente di Democrazia Sovrana Popolare, a Chiavari in Liguria . Atti intimidatori di questo tipo sono inaccettabili in una società democratica”. Così in un comunicato stampa di Democrazia Sovrana e Popolare.

“Esprimiamo piena solidarietà al proprietario del “Stella Maris”, che ha avuto il coraggio di garantire uno spazio al libero confronto, come previsto dall’articolo 21 della Costituzione, che sancisce il diritto di tutti a “manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”” prosegue la nota.

“Siamo sempre stati disponibili al dialogo anche con chi si è detto contrario all’iniziativa, compreso un giornalista milanese che avremmo volentieri invitato a intervenire pubblicamente per un confronto civile e trasparente se ci avesse contattato direttamente”, dicono da DSP.

“Dispiace constatare che alcune testate abbiano rimosso la notizia dell’evento prima ancora che emergessero contestazioni, scegliendo la strada dell’autocensura. È un segnale preoccupante per la libertà di informazione, che va difesa ogni giorno, soprattutto quando le opinioni in gioco sono scomode”, conclude Democrazia Sovrana e Popolare.