Aiuto ai giovani migranti, Defence for children lancia il nuovo corso per aspiranti mentori

Genova. Fare la differenza diventando i mentori di giovani stranieri che grazie ad una figura di riferimento possono trovare il supporto necessario a superare le difficoltà del processo d’integrazione. È questo lo scopo del nuovo corso per mentori che Defence for Children Italia lancia, riproponendo un’iniziativa collaudata già dal 2019.

L’appuntamento con il corso di formazione, suddiviso su due giornate presso la sede dell’ong in piazza Don Gallo a Genova, è per venerdì 9 maggio dalle 14 alle 18 e sabato 10 maggio dalle 9:30 alle 17:30.

“Molti ragazzi arrivano in Italia da soli e si ritrovano in un paese straniero senza un adulto di riferimento – spiega il direttore di Defence for Children Italia, Pippo Costella – diventando mentore, ciascun cittadino può trasformarsi in una figura capace di aiutare questi ragazzi a superare le difficoltà del processo d’integrazione e a costruirsi un futuro migliore”.

“Diventa il mentore che avresti voluto avere” è l’invito che Defence for Children Italia lancia a tutti coloro che desiderano fare la differenza nella vita di un giovane migrante, diventando un punto di riferimento significativo per un ragazzo in difficoltà.

Negli ultimi anni, DCI Italia ha concentrato i suoi sforzi sulla tutela volontaria per minorenni stranieri non accompagnati. Dal 2019, grazie all’esperienza maturata in questo ambito, l’organizzazione ha sviluppato un programma pilota di mentoring a favore di giovani migranti, con l’obiettivo di abbinare un cittadino volontario a un giovane neomaggiorenne straniero, per accompagnarlo nel suo percorso di integrazione sociale e lavorativa.

La partecipazione al corso non comporta un impegno obbligatorio come mentore, ma offre le basi per valutare se intraprendere questa significativa esperienza. I mentori che parteciperanno al programma saranno costantemente supportati da Defence for Children Italia, che offre formazione, supervisione e supporto educativo, sociale e legale durante l’intero percorso.

Inoltre, i mentori avranno l’opportunità di partecipare a incontri di approfondimento e di entrare in contatto con altre realtà che operano sul territorio, favorendo il rafforzamento delle reti di supporto.

Per maggior informazioni sul corso e per iscriversi: https://www.defenceforchildren.it/it/news-30/diventa-tutore-o-mentore-volontario