Davide Rossi (Lega): “In municipio Centro Ovest sarà un’opposizione seria e costruttiva”

Genova. Dopo la vittoria di Silvia Salis come sindaca di Genova e di Michele Colnaghi come presidente del municipio Centro Ovest, il neo consigliere municipale della Lega Davide Rossi, candidato per il centrodestra alla presidenza, esprime il suo pensiero riguardo alla nuova fase politica.

“È innegabile che la campagna elettorale abbia utilizzato toni a volte distorti e mistificatori, cercando di oscurare i grandi progetti realizzati dai sindaci Bucci e Piciocchi negli anni di governo del centrodestra – dice – in qualità di consigliere di opposizione della Lega e come candidato presidente del municipio di centrodestra sconfitto dal non voto di molti genovesi più che da una sinistra autoreferenziale, porgo le mie congratulazioni ai nuovi vincitori, ai quali spetta ora l’obbligo di governare e decidere per tutti i cittadini, anche per coloro che non li hanno votati. La nostra opposizione, mia e dei miei colleghi di centrodestra del municipio, sarà seria e, se necessario, molto dura su temi fondamentali che la sinistra ha sempre trascurato nel corso degli anni”.

“Ci concentreremo su questioni cruciali quali la sicurezza e il presidio del territorio da parte delle forze dell’ordine e della polizia locale, la quale non deve essere strumentalizzata come avveniva con le precedenti amministrazioni di sinistra. Ci batteremo per garantire la pulizia e la lotta al degrado nei quartieri, affinché non tornino a essere abbandonati come in passato. San Teodoro deve avere la stessa dignità di Sampierdarena. I voltini di Via Buranello devono essere finiti e assurgere a un ruolo di opportunità per attività di pregio da insediarvi. La tutela del commercio di prossimità e il doveroso ascolto delle istanze che negozianti e artigiani rappresentano”.

“Siamo determinati a essere un pungolo costante per migliorare la vivibilità del nostro quartiere e a monitorare ciò che la nuova amministrazione potrebbe non riuscire a realizzare, come già dimostrato in precedenza. Pretendiamo buon senso, responsabilità e normalità dal Sindaco e dal neo Presidente del Municipio. Siamo pronti a offrire un supporto costruttivo quando verranno proposte soluzioni intelligenti per l’interesse collettivo. Ci proponiamo come punto di riferimento nel territorio per il Presidente della Regione, Marco Bucci, e per il governo nazionale, che stanno già operando molto positivamente in materia di sicurezza, come dimostra l’ultimo decreto sicurezza varato dal governo Meloni, fortemente voluto dalla Lega e da Matteo Salvini. Infine, i progetti di collegamento infrastrutturale, riqualificazione urbana e valorizzazione storico-culturale del nostro territorio saranno i pilastri del nostro operato”.

“Confidiamo in un dialogo costruttivo e in un lavoro sinergico per il miglioramento della nostra città ma non faremo sconti su nulla”, conclude Rossi.