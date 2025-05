“Tra i giganti d’Oriente”, Davide Barbè racconta il suo cicloviaggio sottozero tra le montagne del Karakorum

Genova. Giovedì 8 maggio alle 21, nella sede del Cai in galleria Mazzini 7/3 a Genova, Davide Barbè incontrerà il pubblico per raccontare il suo affascinante ed estremo viaggio – in bicicletta e con gli sci – tra le Montagne del Karakorum.

Davide Barbè, genovese, 29 anni, dal 2021 gestisce il rifugio Antola insieme alla compagna Linda Ghigino. La passione per la montagna lo ha portato a girovagare tra le montagne del pianeta, dagli Appennini alle Ande, dalle Alpi al Karakorum.

Negli ultimi dieci anni ha deciso di provare a esplorare alcuni degli angoli più remoti del pianeta entrando in contatto diretto con le popolazioni locali.

Durante il suo ultimo viaggio ha pedalato, con l’inverno alle porte, dal Pakistan al Kyrgyzstan passando per i gelidi altopiani cinesi.

In totale autosufficienza, con temperature minime che hanno toccato i -30C, pedalando diversi passi sopra i 4000 metri Davide ha raggiunto Karakol, in Kyrgyzstan, dove ha voluto chiudere l’avventura con 4 giorni di scialpinismo risalendo valli inabitate.

Barbè racconterà quest’esperienza unica tramite stampe fotografiche esposte in sala oltre che con là proiezioni di foto e video.