Dal 23 al 25 maggio al Porto antico torna la Festa dello Sport

Genova. Nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport, la Festa dello Sport prosegue nel suo percorso di crescita grazie all’impegno di Porto Antico di Genova spa e Stelle nello Sport. Da venerdì 23 a domenica 25 maggio, il villaggio sportivo più affascinante d’Italia ospiterà centinaia di attività, eventi ed incontri con la partecipazione di tante stelle sportive tra cui Valentina Vezzali, una delle atlete azzurre più titolate di sempre, e Stefania Belmondo, leggenda Olimpica dello sci di fondo e oggi Ambassador di Milano Cortina 2026. Da non perdere gli eventi con Andrea Lucchetta, le farfalle della ritmica dell’Aeronautica Militare e Vanni Oddera. In campo anche le Stelle nello Sport liguri Francesco Bocciardo, Christian Gamarino, Silvia Tripi e Andrea Puppo.

La Festa dello Sport permetterà a migliaia di giovani (e non solo) di provare oltre 100 attività e discipline sportive, tutte come sempre completamente gratuite, guidati da istruttori e insegnanti di oltre 200 tra Associazioni ed Enti sportivi, nelle aree distribuite sugli oltre 140.000 metri quadrati, da Piazza Caricamento a Calata Gadda, passando per Calata Falcone e Borsellino, Piazzale Mandraccio, Porta Siberia e lungo tutti i Magazzini del Cotone. Numerosi anche gli eventi e le esibizioni a cui assistere sui 4 palchi allestiti.

La 21° edizione della Festa dello Sport può contare sui patrocini di Regione Liguria, Comune di Genova, Sport e Salute, Coni, Cip, Ufficio Scolastico regionale per la Liguria, Fondazione Carige e Rai Liguria e sulla preziosa sinergia con Gen26, l’Education Programme di Milano Cortina 2026, che mira a ispirare le nuove generazioni attraverso i valori sportivi Olimpici e Paralimpici. Al fine di consegnare un’eredità duratura al Paese e al movimento sportivo globale, il programma Gen26 vuole creare una comunità di giovani appassionati di sport in tutto il territorio. Gen26 ha tre importanti ambizioni, da raggiungere prima, durante e dopo i Giochi: la diffusione dei valori Olimpici e Paralimpici, la promozione dell’attività motoria per il benessere psico-fisico e la condivisone delle competenze professionali nel settore dei Grandi Eventi sportivi.

“La Festa dello Sport – sottolinea il presidente di Porto Antico di Genova Spa Mauro Ferrando – è la celebrazione dei valori più autentici dello sport: l’inclusione, la partecipazione, la passione e il benessere. Per tre giorni, questo splendido scenario si trasforma nel più grande villaggio sportivo d’Italia, un luogo dove decine di migliaia di persone di ogni età e abilità hanno l’opportunità unica di scoprire e sperimentare oltre cento discipline sportive, le più classiche come le meno conosciute e le più difficilmente praticabili, penso alle immersioni subacquee, all’arrampicata, al simulatore di volo, alle carrucole, grazie alla dalla dedizione di oltre duecento tra associazioni, enti e Forze dell’Ordine”.

“La Festa dello Sport non è solo l’evento più partecipato del palinsesto di ‘Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport’- afferma l’Assessore alla Cultura, Sport, Scuola e Politiche giovanili di Regione Liguria Simona Ferro – è una dichiarazione di intenti, un inno alla partecipazione, all’inclusione e alla passione sportiva in tutte le sue forme. In un periodo in cui lo sport rischia troppo spesso di essere confinato ai riflettori delle grandi competizioni, che pur sono importantissime per il territorio, questa manifestazione restituisce centralità al suo significato più autentico: quello di creare comunità, educare al rispetto, valorizzare ogni talento, indipendentemente dall’età o dalle abilità”.

SHOW ED EVENTI

Ricchissimo il programma delle esibizioni! Sul Palco principale al Mandraccio si alterneranno più di 60 Associazioni sportive con performance di tante discipline, dalla ginnastica alla danza, passando per taekwondo, arti marziali e molto altro. Entusiasmo “non stop” con le lezioni gratuite a ritmo continuo sul Palco Fitness e sulla sognante Isola delle Chiatte.

Vanni Oddera “volerà” con la sua moto davanti all’Acquario di Genova. Il campione di freestyle sarà il protagonista venerdì 23 di uno speciale evento benefico a favore di Unitalsi ligure e riserverà due momenti spettacolari alle scuole (ore 13,30) e a oltre 100 ragazzi con disabilità che potranno partecipare con Vanni alla moto-terapia (ore 16).

Le “farfalle” dell’Aeronautica Militare saranno protagoniste sabato pomeriggio (ore 16) nella Festa della Ginnastica sotto il tendone, fiore all’occhiello di un ricco programma che prevede in Piazza delle Feste anche le premiazioni del concorso scolastico “Il Bello dello sport” (10.425 elaborati), il tradizionale Auxilium Day (ore 14) e il Galà delle Arti Orientali Uisp (ore 20,30).

Grande spettacolo anche sulla pedana allestita al Mandraccio dal Comitato organizzatore degli Europei di Scherma. Alle ore 16 si esibiranno alcune stelle azzurre tra cui Edoardo Luperi e Matteo Iacomoni che poi saluteranno il pubblico, affiancate da Valentina Vezzali, sul palco centrale. Nell’area Decathlon in Calata Falcone e Borsellino arriva la novità della pallamano mentre in mattinata saranno grandi protagonisti anche gli Insuperabili sul campo allestito in Calata Gadda.

Intensa anche la domenica che si aprirà con Il Miglio Blu, gara podistica competitiva di Km 1,609 che si svolge intorno ai Magazzini del Cotone (ore 9) seguito dal Mini Miglio per i più piccoli. In Piazza delle Feste ritorna il Trofeo Uisp di Judo in mattinata e gli show di pattinaggio (ore 14) e Danza sportiva FIDS (ore 16,30). Stelle nello Sport, a partire dalle 12,30, porterà sul palco del Mandraccio spettacolari esibizioni oltre alle premiazioni della Piterbol Cup e del Calcio Integrato Liguria 2025, due eventi che saranno protagonisti nella mattinata con oltre 200 giovani cestisti e 100 calciatori di tutte le abilità che giocheranno insieme nella prima tappa del circuito promosso da Bic Genova con il patrocinio di Lnd Liguria, Figc Sgs per Liguria 2025 Regione Europea dello Sport.

Inoltre, ci sarà quest’anno una postazione di Agoracoop che illustrerà le iniziative di politiche giovanili di Regione Liguria e intratterrà i ragazzi con giochi da tavolo intuitivi e dinamici.

VENERDI’ 23 MAGGIO – LA FESTA DELLE SCUOLE

Record di partecipazione per l’Olimpiade delle Scuole che vedrà coinvolti 2100 studenti di elementari e medie in un percorso di oltre 55 sport. Sono 105 le classi in arrivo da tutta la Liguria. Fischio d’inizio alle ore 9 e premiazione finale alle 12,30 con una preziosa medaglia firmata Coni e Sport e Salute per tutti: perché alla Festa dello Sport chi fa sport vince sempre! Madrina della cerimonia di premiazione, che vedrà la presenza di Domenico De Maio, Education & Culture Director di Fondazione Milano Cortina 2026, sarà Stefania Belmondo, ultima tedofora alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 che lo scorso 14 aprile è stata tra i protagonisti dello svelamento delle Torce di Milano Cortina 2026 ed è entrata a far parte della squadra di Ambassador di Milano Cortina 2026.

Ritorna anche lo storico appuntamento con il Palio Remiero delle scuole, promosso da Ficsf Liguria con la collaborazione dell’Ufficio scolastico regionale: più di 200 gli studenti delle scuole superiori in gara.

Nel pomeriggio gli eventi promossi da Coni Liguria (ore 16) e Fiv Primazona (ore 17). Alle 20,30 il tradizionale Gala della Danza UISP in Piazza delle Feste.

SABATO 24 E DOMENICA 25 MAGGIO

Dalle 10 alle 19, migliaia di sportivi di tutte le età potranno mettersi alla prova nelle discipline più tradizionali e in tutte quelle più originali e innovative. Per tutti i bambini sarà in distribuzione il tradizionale PASSAPORTO DELLO SPORT, il “documento” che accompagna i giovani sportivi attività dopo attività, e che consente di conquistare gadget, premi, buoni scono per le attrazioni del Porto Antico e l’attestato di partecipazione. Tra le novità spicca l’area eSports realizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nel modulo 8 dei Magazzini del Cotone con il calcio in tutti i suoi formati, dalla tradizione di calcio balilla e subbuteo all’innovazione dei vari e-games. Prima assoluta anche per GymGamEnt, il progetto creato dal ligure Riccardo Cangini che potrà contare su un testimonial d’eccezione come Andrea Lucchetta. Si tratta di una nuova forma di intrattenimento che unisce il gioco all’attività fisica in modo divertente. “Qualcosa di veramente innovativo rispetto a tutto quanto visto finora”, assicura il grande campione del volley azzurro. Innovativa anche l’area multisportiva predisposta da Cus Genova con il sostegno di Unige. All’apnea si affiancherà anche un nuovo simulatore di pesca, grazie all’impegno della Fipsas. I Zena Roller proporranno il pattinaggio nella sua versione acrobatica e per i più giovani ci sarà un nuovo percorso proposto dal Porto dei Piccoli.

Confermate le aree da sempre molto gettonate: pallacanestro e calcio con due campi bellissimi a Calata Gadda, il baseball sempre molto apprezzato dai ragazzi desiderosi di cimentarsi in questa disciplina, il tennis con anche la novità pickleball, e poi atletica, ciclismo, mountain bike, pallavolo, tiro a segno, vela, monoruota, pugilato, karate, kung fu, rugby, bocce, i giochi della mente (dama e scacchi) e il badminton. Piscina in piena attività con le attività che saranno realizzate da UISP, dalla subacquea al Sup oltre ad altre iniziative e attività in acqua. Prestigiosa come sempre la presenza dei Vigili del Fuoco con la vasca per la subacquea e dei Gruppi Militari con le loro attività: Esercito con l’arrampicata, Polizia di Stato con la teleferica e i rigori, Carabinieri con arti marziali, Guardia di Finanza con i remoergometri e l’Aeronautica Militare con il simulatore di volo che fa provare ai ragazzi emozioni straordinarie.

SOLIDARIETÀ, INCLUSIVITÀ E SOSTENIBILITÀ

Tanti valori per una Festa che punta a superare il record di 140 mila presenze in tre giorni. La Festa dello Sport rinnova la propria missione a sostegno della Fondazione Gigi Ghirotti con la tradizionale raccolta fondi e diverse iniziative a supporto della “storica” realtà, fondata e presieduta dal Prof. Franco Henriquet. Tutti i partecipanti potranno acquistare presso lo stand di Stelle nello Sport un biglietto della Lotteria per la Ghirotti (5 euro) con in palio una magnifica crociera MSC nel Mediterraneo per due persone. A chi dona, i volontari della Ghirotti omaggeranno anche un dolce offerto da Panarello.

Una Festa anche e soprattutto di inclusione con tante attività dedicate a persone con disabilità. Dal Torball proposto dal Panathlon ai giochi organizzati da Free Sport, passando per il calcio integrato, le prove con gli Insuperabili e la moto-terapia.

Tutti i partecipanti potranno dissetarsi nelle otto fontane distribuite in tutta l’area del Porto Antico; la Festa dello Sport, uno dei primi eventi plastic free, prosegue nel suo impegno per la sostenibilità.