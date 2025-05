“Dai vicoli al cielo 2025”: sabato 24 maggio nuovi itinerari tra culto, migrazione e arte

Genova. Prosegue sabato 24 maggio l’appuntamento con Dai Vicoli al Cielo, l’iniziativa promossa dal Patto di Sussidiarietà per la rigenerazione del Centro Storico e dal Vicariato Centro Storico della Diocesi di Genova, che apre le porte di 24 chiese nei Sestieri di Prè, Molo e Maddalena per un’esperienza culturale, spirituale e comunitaria.

La giornata di Sabato 24 maggio offrirà due nuovi itinerari guidati che mettono in dialogo fede, storia e contemporaneità, arricchendo l’offerta del percorso con sguardi inediti e racconti profondi.

“Culto e Migrazioni” è la passeggiata del mattino proposta da Migrantour Genova: un percorso nel Sestiere del Molo che esplora il legame tra spiritualità e mobilità umana, attraverso le chiese come luoghi di ascolto, rifugio e accoglienza. Le tappe – tra cui San Lorenzo, San Matteo, Santa Maria di Castello e altre – raccontano le storie delle missioni religiose, dei fedeli in cammino e delle comunità migranti di ieri e di oggi, in un intreccio di devozioni, solidarietà e identità condivise.

Nel pomeriggio, grazie alla guida professionale di Explora, sarà possibile partecipare all’itinerario “Tesori Nascosti”, un viaggio tra opere d’arte straordinarie e poco conosciute custodite nelle chiese del Centro Storico. Dai capolavori barocchi della Confraternita di San Giacomo della Marina alla cripta delle Grazie, fino al Cristo del Maragliano e alle pale fiamminghe di San Pancrazio, un invito a lasciarsi sorprendere dal patrimonio artistico spesso celato dietro portoni silenziosi.

Come ogni sabato, tutte le chiese saranno accessibili liberamente o con visita guidata. I dettagli degli orari, delle aperture e delle modalità di partecipazione sono riportati nella mappa illustrata e nel materiale informativo disponibile anche online.

DAI VICOLI AL CIELO è parte integrante del Patto di Sussidiarietà del Centro Storico di Genova, un intervento innovativo di rigenerazione urbana nato dalla collaborazione tra il Comune di Genova e 93 enti del Terzo Settore. Il Patto si propone di migliorare la qualità della vita nei Sestieri di Prè, Molo e Maddalena attraverso il rafforzamento della partecipazione civica, l’attivazione di una comunità educante e l’inclusione sociale e interculturale.

Un’occasione unica per scoprire la Genova nascosta e spirituale, costruendo legami tra persone, luoghi e memorie condivise. Un viaggio che parte dai vicoli e conduce, passo dopo passo, verso il cielo. Info e prenotazioni su: www.exploratour.it/daivicolialcielo