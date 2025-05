Dà in escandescenza e strattona un dipendente di Fs in stazione a Principe: denunciato

Genova. Un addetto alla sicurezza dipendente di Fs è stato aggredito verbalmente e strattonato questa mattina in stazione a Principe. E’ successo poco prima delle 7.

L’aggressore è un cittadino straniero di nazionalità afgana che stava dando in escandescenza ed al tentativo dell’addetto alla sicurezza di calmarlo, l’uomo ha reagito con frasi sconnesse e strattonandolo. Con lui era presente un altro dipendente di Fs Security con indosso la body cam che ha ripreso la scena.

Il lavoratore è stato soccorso sul posto dai sanitari di Genova soccorso ma fortunatamente non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto anche il personale della Polfer. L’aggressore è stato denunciato a piede libero per resistenza.