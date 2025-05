Cyber sicurezza e IA, dalla Liguria un progetto per rafforzare la cybersecurity nelle PA

Genova. Condividere i risultati dei nuovi programmi sperimentali di cyber sicurezza, per incrociare i dati e mettere in comune le esperienze. Un progetto che partirà proprio dal Consiglio regionale della Liguria, nella prossima seduta di martedì 20 maggio. Questa è la proposta, accolta dall’Assemblea plenaria dei consigli regionali, che si è svolta oggi al Salone del libro, con il presidente piemontese Davide Nicco a ospitare i colleghi delle altre regioni.

Il presidente del Consiglio della Liguria, proponente della misura, Stefano Balleari, ha spiegato che “in questo senso, Regione Liguria ha dato disponibilità anche all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, quindi si apre alle altre Regioni l’opportunità di accedere a questa fase sperimentale”.

In generale, la direttiva NIS2, entrata in vigore in Italia il 16 ottobre 2024, rafforza la sicurezza informatica dei settori critici e altamente critici, introducendo nuove misure e responsabilità per le amministrazioni pubbliche, ma pure per le aziende. La normativa mira a creare un livello più elevato di sicurezza cibernetica a livello europeo, con l’obiettivo di proteggere le infrastrutture tecnologiche e prevenire attacchi informatici.

All’assemblea plenaria hanno partecipato Marcello Pittella, presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Stefano Balleari Liguria, Federico Romani Lombardia, Sarah Bistocchi Umbria, Alberto Bertin Valle d’Aosta. in collegamento Lorenzo Sospiri Abruzzo, Friuli Venezia Giulia Mauro Bordin, LazioAntonello Aurigemma, Sardegna Piero Comandini, Toscana Antonio Mazzeo, Trentino Alto Adige Roberto Paccher, Provincia autonoma di Trento Claudio Soini.

In allegato, foto dei presidenti dei Consigli regionali di Liguria (Stefano Balleari), Lombardia (Federico Romani) e Piemonte (Davide Nicco).