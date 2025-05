Criminalità organizzata, la Dia: “In Liguria intrecci tra ‘ndrangheta e funzionari pubblici”

Genova. Le cosche calabresi in Liguria “hanno da sempre dato prova di “mimetismo” criminale, intrecciando rapporti di reciprocità con esponenti collusi del mondo imprenditoriale, delle professioni e con funzionari pubblici infedeli, acquisendo nel tempo un patrimonio relazionale indispensabile per realizzare i propri interessi criminali”. E’ quanto emerge dalla relazione sull’attività svolta dalla Direzione investigativa antimafia nel 2024.

“Tuttavia, queste – si legge nel documento – non hanno rinunciato all’uso della violenza ricorrendo negli anni ad atti intimidatori finalizzati a superare le resistenze opposte ai tentativi di condizionamento, rivolti finanche ad amministratori locali. In Liguria dal 2014 al 2023 sono stati, infatti, perpetrati ben 185 episodi minatori, dei quali 10 nei confronti di sindaci, tre di consiglieri comunali e uno di amministratori regionali”. La Liguria, inoltre, si conferma ancora una volta crocevia fondamentale per il traffico internazionale di droga.

Le inchieste giudiziarie, continuano gli inquirenti nel documento, “hanno consentito nel corso degli anni di delineare la presenza nella Regione di una struttura organizzativa della ‘ndrangheta, che costituisce una macroarea denominata Liguria, alla quale fanno riferimento altre unità periferiche, i cd. locali”. Che seppure strettamente collegati “al Crimine di Polsi (frazione di San Luca-Reggio Calabria), i locali di Genova, Lavagna (Genova) e Ventimiglia (Imperia) sono dotati di un’autonomia strategico-operativa che gli consente un potere decisionale in diversi settori criminali”. Inoltre. “il locale di Genova assumerebbe anche il ruolo di Camera di controllo regionale, denominata Liguria. Tale struttura rivestirebbe la funzione di raccordo tra il Crimine reggino e le unità periferiche liguri”.

Nella relazione, a suffragare la presenza delle famiglie mafiose siciliane, viene citata anche l’inchiesta che un anno fa ha portato agli arresti domiciliari l’allora presidente della Regione Giovanni Toti. “Con riferimento all’ipotesi di corruzione elettorale nei confronti di quattro indagati (i gemelli Testa, Mauceri e Cozzani, ndr), è stata contestata l’aggravante mafiosa poiché questi avrebbero agevolato l’attività del clan Cammarata del mandamento di Riesi nella sua proiezione in provincia di Genova”.