Cravastreet festival, tutto pronto la sesta edizione: con i fondi raccolti si realizzerà una biblioteca

Genova. Sabato 17 maggio torna il Cravastreet festival, alla sua sesta edizione, organizzata dal Comitato di Quartiere di Via Cravasco con tante novità. Il piazzale dei posteggi di via Cravasco sarà, come sempre, la piazza più colorata del ponente.

Al mattino la giornata dedicata ai bambini inizia alle 10.30 con Pompieropoli grazie alla collaborazione dei Vigili del fuoco . Dopo una pausa con focaccette e street food il pomeriggio prosegue con il luna park : laboratori e giochi a cura di scuole e associazioni sportive del territorio. Quest’anno si aggiungono al programma percussionisti, trampolieri, animatori e calcio freestyle con prove ed esibizioni sportive. Presenti associazioni teatrali e culturali. Alla sera street food, cocktail e un tuffo nel passato con la musica del Mangiadischi con i suoi dischi in vinile.

Per sostenere le loro iniziative e la loro presenza sul territorio basta passare a trovarli, Sabato, dalle 10 alle 24. Obiettivo dell’ evento è realizzare una piccola biblioteca di quartiere gestita dai volontari che sarà occasione di incontro, laboratorio e letture per avvicinare i bambini e i ragazzi al mondo dei libri