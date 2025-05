Corso Torino, auto contro Vespa all’incrocio con via Tolemaide: un ferito

Genova. Incidente questo pomeriggio, lunedì 26 maggio, all’incrocio tra via Tolemaide e corso Torino. Secondo una prima ricostruzione un’auto – probabilmente passata con il rosso ma gli accertamenti sono in corso – scendendo da via Tolemaide ha centrato una vespa con alla guida un uomo di circa 70 anni che è finito a terra.

Sul posto sono arrivata l’automedica del 118, la Gau e la squadra emergenze. L’uomo è stato stabilizzato ma fortunatamente le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto. Per questo è stato portato in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova.

La sezione infortunistica della polizia locale sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.