Corso Europa, gruppo di ragazzini sfascia una portiera del bus e tenta di aggredire l’autista

Genova. Aggressione ieri sera a bordo di un bus della linea 617 dove un gruppo di ragazzini all’altezza di corso Europa avrebbe sfondato la portiera di un bus Amt con uno di loro che cercava di entrare nella zona del posto di guida. Tutto questo è accaduto dopo che l‘autista aveva detto ai ragazzi che non si poteva salire a bordo con in mano bottiglie di birra e vodka.

A denunciare l’episodio il sindacato Orsa che spiega che “l’Azienda Amt continua ad utilizzare vetture non video sorvegliate e prive di pulsante di emergenza. Nonostante i proclami dei reggenti amministratori della città, e i proclami di quelli che vorrebbero governarla in futuro, la situazione non cambia”. L’autista infatti ha dovuto riprendere il gruppo con il telefonino per dissuaderlo dal tentativo di aggressione perché sul bus non erano presenti le telecamere.

“Ribadiamo con forza e determinazione che questa situazione ha raggiunto il limite – dice il sindacato Orsa – se le cose non cambieranno ci prepareremo per uno sciopero di 24 ore nei giorni delle elezioni comunali”.

Le indagini su quanto avvenuto sono affidata alla polizia.