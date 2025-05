Confartigianato, 67 candidati sottoscrivono #NextGenova “per una città più a misura di artigiano”

Genova. Sono 67 i candidati alle prossime elezioni comunali che hanno firmato il documento di Confartigianato Genova contenente le proposte di sviluppo per le micro imprese liguri, che il prossimo Comune di Genova nell’arco dei cinque anni del suo mandato potrebbe mettere in atto. Valorizzare il ruolo dell’artigianato e delle microimprese, ridurre il carico fiscale, ridurre il fenomeno dell’abusivismo, promuovere la cultura del “saper fare” e degli istituti tecnici e professionali: questi obiettivi sono gli stessi che l’associazione di categoria ha sottoposto anche in occasione delle passate elezioni regionali. A sottoscriverlo, sono stati tre candidati sindaco, Pietro Piciocchi, Silvia Salis e Mattia Crucioli, ma anche 56 candidati all’aula rossa di Palazzo Tursi e otto candidati presidenti di municipio.

I firmatari hanno aderito con entusiasmo alle idee avanzate nel documento. “Si vuole, infatti, un confronto permanente tra istituzioni e associazioni di categoria, in modo tale da condividere proposte e progetti – si legge nella nota stampa di Confartigianato – Si richiede la riduzione delle imposte e tasse comunali in determinate aree e per determinati settori, ad esempio Imu e Tari per i primi tre anni per le neo imprese formate da giovani. Si punta a combattere l’abusivismo con campagne di sensibilizzazione per i cittadini e strumenti di prevenzione di competenza comunale. Si ricerca anche una maggiore integrazione fra i diversi mezzi di trasporto in città e un sistema di parcheggi che tenga conto delle imprese che erogano servizi anche nel centro storico, dove si auspicano azioni per migliorare il decoro urbano, la pulizia e la manutenzione, la sicurezza e la vivibilità. Al contempo, è necessario un sostegno alle attività nelle altre delegazioni”

L’incontro con i candidati “ha permesso di aprire già un primo confronto su quelle che potrebbero essere alcune delle misure che il Comune potrà adottare nei prossimi cinque anni, trasformando gli obiettivi in azioni concrete. Successo anche per le “giornate da artigiano”, il format che permette agli esponenti del mondo politico di sperimentare per un giorno uno dei tanti mestieri della tradizione. Hanno aderito sia i candidati sindaco Piciocchi e Salis, sia la candidata vicesindaco Ilaria Cavo”

“Siamo lieti di aver riscontrato un grande coinvolgimento e un crescente interesse da parte dei candidati che hanno dedicato del tempo per incontrare la nostra categoria e ascoltare le nostre necessità», commenta Felice Negri, presidente di Confartigianato Genova. «Crediamo che la prossima Genova debba mettere al centro anche il mondo dell’artigianato, sostenendolo con tutte le forze a disposizione, perché artigianato significa radici, significa cultura, significa turismo e significa presidio sul territorio, oltre che sviluppo economico. Invitiamo adesso tutti i nostri artigiani ad andare a votare ed esprimere possibilmente la preferenza per coloro che hanno sottoscritto il nostro programma, perché il futuro della città si realizza anche per mezzo del coinvolgimento attivo di tutte le microimprese del territorio”.

Ecco l’elenco completo degli aderenti

PIETRO PICIOCCHI

Lucia Aliverti, Alessandra Bianchi, Stella Frascà, Laura Gaggero, Sergio Gambino, Nicholas Gandolfo, Francesco Maresca, Valeriano Vacalebre (FDI)

Mario Mascia (FI)

Paola Bordilli, Marta Brusoni, Andrea Carratù, Claudia Castello, Francesca Corso, Fabrizio Radi, Angela Villani (Lega)

Ilaria Cavo, Federico Giacobbe, Cristina Lodi, Lorenzo Pellerano (Orgoglio Genova)

Stefano Balladore, Federico Bertorello, Anna Bonetti, Carmelo Cassibba, Enrico Costa, Roberta Lolli, Elena Manara, Davide Mazzarello, Riccardo Miselli, Anna Orlando, Marta Pastanella, Lorenza Rosso (Vince Genova)

SILVIA SALIS

Andrea Bassoli, Francesca Ghio, Emilio Robotti, Massimo Romeo ( AVS)

Filippo Bruzzone, Erika Venturini (Lista Salis)

Tiziana Beghin, Maryam Murru (M5S)

Donatella Alfonso, Rita Bruzzone, Alessia Buttà, Vittoria Canessa, Massimo Ferrante, Enrico Vassallo, Claudio Villa (PD)

Giuseppe Allosio, Maria Luisa Centofanti, Enrico De Bernardi, Tiziana Lazzari, Marco Agostino Pinna, Patricia Rossi Rodriguez, Arianna Viscogliosi (Riformiamo Genova)

MATTIA CRUCIOLI

Giovanni Battista Cugurra, Emanuela Risso (Uniti per la costituzione)

CANDIDATI PRESIDENTI DI MUNICIPIO

Centro Destra:

Federica Cavalleri Municipio I – Centro Est

Davide Rossi Municipio II – Centro Ovest

Lorella Fontana Municipio VII Ponente

Anna Palmieri Municipio VIII – Medio Levante

Centro Sinistra

Simona Cosso Municipio I – Centro Est

Michele Versace Municipio V – Valpolcevera

Matteo Frulio Municipio VII Ponente

Angiola Bavoso Municipio VIII medio levante