Toto giunta Salis, al Pd vicesindaco e 5 assessori: rebus su Avs, civiche e “tecnici”

Genova. E’ già tempo di toto giunta: la nuova sindaca di Genova, Silvia Salis, ha stimato che la sua squadra sarà pronta in un paio di settimane. L’impressione è che saranno due settimane molto intense perché tra aspirazioni di partiti e liste, equilibri di genere, competenze richieste ed effettivi posti a disposizione i nodi da sbrogliare sono molti.

Toto giunta Salis: la geometria, le ipotesi, le alternative

Si parte da alcuni punti fermi. I risultati alle urne consegnano un consiglio comunale dove il Pd la fa da padrone, con quasi il 30% delle preferenze e 14 seggi. Subito dopo la lista civica Silvia Salis Sindaca, con 4 seggi. A seguire Avs con 3 seggi, 2 il M5s e 1 Riformiamo Genova.

Il numero massimo di assessori è 11, a cui si aggiunge la presidenza del consiglio comunale (carica che però non comporta l’uscita dal consiglio). Salis ha già fatto capire che il Cencelli non sarà la sua bibbia ed è quindi inverosimile che il Pd, per quanto peso massimo in aula rossa, possa contare su sette cariche.

Lo schema più probabile a oggi vedrebbe, per il Pd 5 assessori più la presidenza del consiglio, 2 assessori alla lista Salis, 2 ad Avs (che ne avrebbe voluti tre), 1 al M5s e 1 ai centristi di Riformiamo Genova.

Presidenza del consiglio e cinque assessori al Pd, Terrile vice Salis

“Qualcosa ho già in mente”, ha detto Silvia Salis parlando della giunta. Quel qualcosa, sono pronti a giurare in molti, è il ruolo di vicesindaco per Alessandro Terrile. L’ex segretario del Pd genovese, che in queste settimane ha spesso affiancato Salis in campagna elettorale, tornerebbe a palazzo Tursi come braccio destro di Salis ma anche come super assessore. Per lui si potrebbero ipotizzare – in questa fase il condizionale è d’obbligo – assessorati pesanti come quelli al Bilancio e partecipate, e forse anche ai Trasporti. Terrile, attualmente amministratore delegato dell’Ente bacini (si dimetterà dopo la votazione del bilancio) non era candidato ed entrerebbe come esterno.

Le altre cariche per il Pd andrebbero tutte (con un’incognita, ma ci arriviamo) a figure elette in consiglio comunale. Il capolista e campione di preferenze Davide Patrone, però, sarebbe in lizza per fare il capogruppo dem (oltre a essere interessato dalle dinamiche del congresso provinciale).

Massimo Ferrante, già presidente del municipio Bassa Val Bisagno, amministratore d’esperienza e forte dell’ottimo risultato alle urne avrebbe ipotecato un posto in giunta. Su di lui calzerebbero le deleghe di manutenzioni, lavori pubblici e protezione civile (un po’ sulla falsa riga di Gianni Crivello, ai tempi della giunta Vincenzi). Ferrante è esponente della minoranza del Partito Democratico come un’altra possibile assessora, la giovane Vittoria Canessa Cerchi, entrata in consiglio comunale negli ultimi mesi dopo la “promozione” di Alberto Pandolfo alla Camera. Canessa Cerchi, nata con la scuola di politica di Enrico Letta, in questi anni si occupata di porto, sviluppo economico e trasporti.

Altri due nomi assai quotati, e tra i più votati, invece tutti della maggioranza del Pd, Rita Bruzzone, la pasionaria del ponente, già consigliera, e quello di Claudio Villa, anch’egli forte espressione di un territorio (la Val Bisagno). Uno dei due potrebbe diventare assessore/a e l’altro/a presidente del consiglio comunale. Villa, decano dell’aula rossa, in tal senso avrebbe il pedigree e la flemma. Bruzzone, già vicepresidente del consiglio comunale, vedrebbe un riconoscimento istituzionale ma – pare – preferirebbe un posto in giunta. Nel caso, un tema a lei caro sarebbe quello del decentramento, con tutta la partita dei municipi.

Resta un posto in quota, sempre parlando in linea teorica, e tenendo presente che Silvia Salis potrebbe prendere decisioni che esulano dalla teoria. Scorrendo l’elenco degli eletti in consiglio, il nome sarebbe quello di Claudio Chiarotti, ex presidente del municipio Ponente ma per motivi di genere e di geografia, l’asso in mano resterebbe a Monica Russo. Quest’ultima, vicina al consigliere regionale Armando Sanna (comunque mozione Schlein), e consigliera comunale uscente, è da sempre molto attiva a Sampierdarena. In una logica di compensazioni potrebbe bilanciare lo spazio preso dal M5s nei municipi Centro Ovest e Medio Ponente.

Si innesta però qui una delle incognite. Non è escluso che il Pd possa essere ulteriormente rappresentato da un esterno, nella fattispecie Maurizio Conti. Il professore di economia politica all’Università di Genova ha lavorato attivamente al programma di Silvia Salis. Interpellato, in passato, ha sempre detto di preferire l’accademia alla pubblica amministrazione ma le sue competenze potrebbero fare la differenza su temi come il Puc, lo sviluppo economico, il commercio e il turismo, partite molto diverse ma che potrebbero essere accorpate in un maxi-assessorato all’economia.

In caso di passaggi dal consiglio alla giunta, entrerebbero in aula rossa candidati come Edoardo Marangoni, Paola Maccagno, Mario Caraffini e, a seconda del numero di esterni, Andrea Stimamiglio)

Il nodo Avs: due assessorati ma tanti pretendenti

L’Alleanza Verdi Sinistra è in pressing per avere tre assessorati ma probabilmente dovrà accontentarsi di due (tra i risultati ottenuti anche la presidenza del municipio Centro Est, con Simona Cosso). In consiglio ha fatto eleggere Francesca Ghio, la più votata, Lorenzo Garzarelli e Francesca Coppola. E’ rimasto fuori Emilio Robotti che, con Ghio e Coppola, avrebbe aspirato a un assessorato. Al momento Ghio e Coppola sono in pole, con un’opzione su temi come ambiente e rifiuti, cultura, turismo. Il profilo di Robotti sarebbe stato abbinabile a un ipotetico assessorato alla “Città sicura” ma un suo ingresso pare oggi complicato. In ogni caso, potrebbe entrare in consiglio Andrea Bassoli.

Il nodo Silvia Salis Sindaca: i jolly esterni

La lista civica con il nome di Silvia Salis è andata molto bene, portando in consiglio quattro consiglieri ai quali potrebbero corrispondere (almeno) due posti in giunta.

Il campione di preferenze è stato Filippo Bruzzone, esponente di Linea Condivisa, consigliere comunale uscente, con 1400 preferenze su 7000 di lista. Difficile escluderlo a priori da una squadra di governo. Nel suo cv, in questi anni, un’attenzione particolare al mondo dei municipi (per cui però è in corsa l’omonima del Pd) ma anche asili e scuole, e tutta la partita dei diritti. Ricordiamo che Salis ha parlato della possibilità di creare un “assessorato ai diritti”.

Rumors, tuttavia, parlano anche di un pressing esterno – ma interno a Linea Condivisa – che vorrebbe in giunta Rossella D’Acqui, esperta di ambiente, in passato direttrice di Arpal e consigliera regionale.

Ma c’è un altro nodo. Silvia Pericu (figlia del sindaco Beppe), capolista, è stata la seconda consigliera più votata della civica. Durante la campagna elettorale aveva dichiarato di non smaniare per un incarico da assessora, ma. Docente universitaria ed esperta di Smart City, potrebbe occuparsi di Urbanistica e – se Maurizio Conti non fosse coinvolto in giunta – anche di Puc e di servizi informativi.

L’alternativa a Silvia Pericu, sulla carta, sarebbe Laura Sicignano, regista e direttrice del Teatro del Ponente. Il risultato non ottimale alle urne – e la non elezione – rendono meno automatico un suo ingresso in giunta. Con la difficoltà, a questo punto di trovare una figura di rilievo per la delega alla Cultura. Tra le suggestioni, un ritorno a Genova di Serena Bertolucci, già direttrice di Palazzo Ducale.

Punti fermi (o quasi): Tiziana Beghin e Cristina Lodi

Il Movimento 5 Stelle, che ha eletto due presidenti di municipio (Colanghi e Ceraudo) entra in consiglio con due seggi, guadagnati da Tiziana Beghin, già europarlamentare e da Marco Maesmaker, già consigliere nel Levante. Beghin, politica di caratura, sarebbe una delle più scontate presenze in giunta con una possibile delega, per competenze pregresse anche in ambito lavorativo, al Personale e al Lavoro. Lascerebbe il posto in consiglio a Marco Casini.

L’altra lista che ha ottenuto un solo seggio è Riformiamo Genova con Silvia Salis, “listone” centrista ma dove sono confluite anche figure civiche ed ex esponenti del centrodestra. A entrare in consiglio comunale Maria Luisa Centofanti, da molti anni sulla scena politica e oggi in quota ad Azione. Per l’assessorato, tuttavia, si parla da tempo di Cristina Lodi, segretaria regionale del partito di Calenda, ex Pd e già consigliera comunale. Di professione assistente sociale, questo è il mondo per cui si è spesa in anni di opposizione. La delega su misura per lei sarebbe il Welfare.

C’è un altro scenario che vede difficile, per Salis, lasciare totalmente a bocca asciutta Italia Viva. Ma per un coinvolgimento dei renziani, e nella fattispecie di Arianna Viscogliosi – seconda dei non eletti dopo Stefano Costa -, la strada potrebbe essere solo un ulteriore assessorato ai centristi, a dir poco complicato nel gioco di incastri della giunta.

E Silvia Salis cosa terrà per sé?

Il toto giunta non può non tenere conto di molte variabili, a partire dalle modifiche nell’impianto degli assessorati. Ogni nuovo sindaco, o sindaca, cambia i nomi e l’obiettivo delle deleghe, ne cancella alcuni e ne aggiunge o trasforma di altri. Ultimamente, poi, sono stati inseriti nello schema di governo i consiglieri delegati, e anche la neosindaca potrebbe servirsene.

Possiamo ipotizzare, sulla base di alcune dichiarazioni di Silvia Salis, che assegnerà ad altri le deleghe più pesanti. Ma potrebbe mantenerne, anche in continuità con il suo passato (da atleta olimpionica e da vicepresidente del Coni), una significativa: quella allo Sport.