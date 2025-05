Comunali, il sondaggio del centrodestra: “Piciocchi in rimonta” al 47%, Salis al 50%

Genova. Un sondaggio commissionato dallo staff di Pietro Piciocchi, candidato del centrodestra – effettuato da Noto su un campione di 1000 persone – dà la candidata del centrosinistra Silvia Salis in vantaggio con il 50% delle preferenze ma Piciocchi dietro di tre punti, al 47%, con un recupero di alcuni punti percentuali rispetto ad altri sondaggi, di altri istituti e per altri committenti, circolati nei giorni scorsi e che prospettavano un vantaggio di ben 7 punti per la Salis.

Il sondaggio commissionato da Enrico Vassallo, mandatario elettorale di Pietro Piciocchi prevede un’affluenza stimata del 50%, gli indecisi al 30% e indica un margine di errore di + o – 2 punti percentuali.

Secondo lo stesso sondaggio, sono tutti sotto l’1% (allo 0,6%) gli altri candidati alla poltrona di sindaco o sindaca: Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione), Raffaella Gualco (Genova Unita Insieme), Antonella Marras (Sinistra Alternativa), Cinzia Ronzitti (Partito Comunista dei Lavoratori) e Francesco Toscano (Democrazia Sovrana Popolare).

Secondo la rilevazione di Noto, parlando non di singoli candidati ma di coalizioni, quella di Pietro Piciocchi recupera mezzo punto in più rispetto al candidato singolo raggiungendo il 47,5% contro il 49,5% della coalizione che appoggia Salis.

Il sondaggio, riporta l’Ansa, è stato eseguito con tecnica di somministrazione interviste Cati Cawi su un campione di mille persone, elettori disaggregati per genere, età ed area di residenza. Ha avuto una percentuale di risposta dell’87%.

“Leggiamo con piacere i dati pubblicati oggi ma per noi non cambia nulla – ha detto il candidato sindaco per il centrodestra Pietro Piciocchi, commentando il sondaggio di Noto – i genovesi non abboccano ai giochini e alle promesse buone solo per le campagne elettorali, sanno bene chi lavora davvero per la città, noi lavoriamo per Genova e continueremo a farlo ogni giorno, come abbiamo sempre fatto: con serietà, concretezza e spirito di servizio, la nostra priorità rimane continuare a costruire il futuro della nostra città insieme ai genovesi, il lavoro continua con determinazione, con visione e con Genova nel cuore”.