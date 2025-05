Comunali, Piciocchi in crescita. Salis: “I sondaggi sono ballerini ma restiamo in vantaggio”

Genova. “I sondaggi sono ballerini, le sensazioni sono positive, ma c’è un elettorato mobile che può fare la differenza sulla riga del 50 o 51%”. Silvia Salis, candidata del centrosinistra, commenta – a margine di un dibattito organizzato dai sindacati del trasporto pubblico locale – il recente sondaggio commissionato dal centrodestra e che vede Pietro Piciocchi recuperare e attestarsi a 3 punti di distanza. Valori a grandi linee confermati da altri sondaggi pubblicati da vari media locali.

Ieri la notizia ha galvanizzato i supporter del vicesindaco reggente, oltre che Piciocchi stesso, nonostante Salis resti al momento in vantaggio. La front runner del campo largo non si scoraggia: “Sono sondaggi molto ballerini con una forbice molto ampia, variano in base al momento, in base al tipo di rilevamento – dice – io, quello che vedo e sento, è una grande partecipazione da parte dei cittadini, una voglia di cambiare la città, e comunque anche gli ultimi sondaggi parlano sempre di una differenza abbondante, per cui noi giriamo lì attorno al 50%, punto più punto meno, e la forbice è del 3,5%, detto questo c’è un elettorato mobile che sulla riga del 50 51 fa la differenza“. La differenza, vale a dire, tra una vittoria al primo turno o la necessità di andare al ballottaggio.

Il sondaggio in questione è stato commissionato dallo staff di Pietro Piciocchi, candidato del centrodestra – effettuato da Noto su un campione di 1000 persone con una percentuale di risposta del 87% – e dà la candidata del centrosinistra Silvia Salis in vantaggio con il 50% delle preferenze e Piciocchi dietro di tre punti, al 47%, con un recupero di alcuni punti percentuali rispetto ad altri sondaggi, di altri istituti e per altri committenti, circolati nei giorni scorsi e che prospettavano un vantaggio di ben 7 punti per la Salis.

Secondo lo stesso sondaggio, sono tutti sotto l’1% (allo 0,6%) gli altri candidati alla poltrona di sindaco o sindaca: Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione), Raffaella Gualco (Genova Unita Insieme), Antonella Marras (Sinistra Alternativa), Cinzia Ronzitti (Partito Comunista dei Lavoratori) e Francesco Toscano (Democrazia Sovrana Popolare).

Ieri Piciocchi aveva commentato: “Leggiamo con piacere i dati pubblicati oggi ma per noi non cambia nulla, i genovesi non abboccano ai giochini e alle promesse buone solo per le campagne elettorali, sanno bene chi lavora davvero per la città, noi lavoriamo per Genova e continueremo a farlo ogni giorno, come abbiamo sempre fatto: con serietà, concretezza e spirito di servizio, la nostra priorità rimane continuare a costruire il futuro della nostra città insieme ai genovesi, il lavoro continua con determinazione, con visione e con Genova nel cuore”.