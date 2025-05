Comunali, Sinistra Alternativa aderisce alla call to action “Parlate di mafia a Genova” con Marras e Ghiglione

Genova. Nell’ambito della call to action “Parlate di mafia a Genova” lanciato da Wikimafia.it, che riprende l’appello del giudice Paolo Borsellino quando a Palermo e in Sicilia la mafia non esisteva ma ammazzava centinaia di uomini e donne nell’indifferenza generale, in vista delle elezioni comunali di domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025, ad oggi 16 maggio 2025, Davide Ghiglione, è l’unico candidato alla presidenza di municipio ad avervi aderito.

In caso di elezione a presidente del Municipio Bassa Valbisagno si impegnerà quindi a collaborare con la giunta comunale, il comitato e la commissione consiliare antimafia, assegnando una delega specifica antimafia a un assessore, il quale poi fornirà ogni elemento utile per la mappatura e il monitoraggio del fenomeno mafioso nel municipio.

“Anche la nostra candidata sindaca Antonella Marras ha aderito all’appello – si legge in una nota – così come gli altri candidati municipali e comunali si stanno apprestando a fare, in quanto Sinistra Alternativa ha inserito nel proprio programma un regolamento antimafia relativo, ad esempio, alla gestione dei beni confiscati alla mafia, alla trasparenza degli appalti, alla rotazione degli incarichi, al controllo dei flussi finanziari e dei subappalti”.