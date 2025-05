Comunali, Silvia Salis firma il NextGenova di Confartigianato: “Artigiani tramandano tradizioni e lavoro stabile”

Si chiede un confronto permanente tra istituzioni e associazioni di categoria, in modo tale da condividere proposte e progetti. Si richiede la riduzione delle imposte e tasse comunali in determinate aree e per determinati settori, ad esempio Imu e Tari per i primi tre anni per le neo imprese formate da giovani. Si punta a combattere l‘abusivismo con campagne di sensibilizzazione per i cittadini e strumenti di prevenzione di competenza comunale. Si ricerca anche una maggiore integrazione fra i diversi mezzi di trasporto in città e un sistema di parcheggi che tenga conto delle imprese che erogano servizi anche nel centro storico, dove si auspicano azioni per migliorare il decoro urbano, la pulizia e la manutenzione, la sicurezza e la vivibilità. Al contempo, è necessario un sostegno alle attività nelle altre delegazioni.