Comunali, Scuderi (Avs): “Il risultato del 7% conferma solidità del progetto. Avanti uniti”

Genova. “Con il 7% ottenuto dalla lista, il risultato di Alleanza Verdi e Sinistra alle elezioni comunali di Genova conferma ancora una volta la solidità del nostro progetto politico. Oltre che dal programma, è importante sottolineare che la forza della nostra proposta passa da candidate e candidati che danno prova di essere fermi punti di riferimento per le loro comunità”.

Così l’europarlamentare di Avs Benedetta Scuderi.

“Complimenti, quindi, alla sindaca Silvia Salis, a cui vanno i migliori auguri di buon lavoro per la città, e agli eletti ed elette di Avs Francesca Ghio, Lorenzo Garzarelli e Francesca Coppola, e alla nuova presidente del Municipio 1 Simona Cosso per lo straordinario risultato. Grazie per il grande sforzo corale ed il grande obiettivo raggiunto a tutte e tutti i candidati della nostra lista e ad ogni attivista. Il nostro impegno per il bene delle persone e dei territori continua all’insegna di una visione unitaria del centrosinistra”, aggiunge Scuderi.