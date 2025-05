Comunali, Schlein chiude a Pra’ sotto la pioggia: “Salis impermeabile all’ondata di fango, sarà sindaca”

Genova. La pioggia non ferma la chiusura di campagna elettorale del Partito Democratico con la segretaria nazionale Elly Schlein che ha scelto ancora una delegazione del Ponente – stavolta Pra’, dopo Sestri – per lanciare la volata a Silvia Salis. Distesa di ombrelli di fronte al palco allestito in piazza Sciesa e solcato, in ordine di apparizione, dal candidato in municipio Matteo Frulio, dal segretario metropolitano Simone D’Angelo con l’ex ministro Andrea Orlando e dai segretari di Possibile e Partito Socialista Italiano, Francesca Druetti ed Enzo Maraio prima di Salis e Schlein.

“Sono entusiasta di questa campagna elettorale – ha esordito la leader di opposizione – Ha centrato i problemi concreti che interessano alle persone. Al primo posto il lavoro, lavoro di qualità. Siamo la Repubblica fondata sul lavoro, ma non possiamo essere quella fondata sul lavoro povero. sul lavoro precario che colpisce tanti giovani anche qui a Genova. Si può fare tanto come amministrazioni, anzitutto si può non fare come la destra, cioè negare il problema salariale, perché sappiamo che in Italia abbiamo tra i salari più bassi d’Europa e questo spinge i nostri giovani in condizioni di difficoltà o spesso anche a scegliere di andare altrove, quindi bisogna invertire questa rotta.

“L’altra attenzione molto forte che Silvia Salis ha messo in questa campagna per Genova è quella sul sociale, i servizi di prossimità – prosegue Schlein -. Tutto ciò che la destra, che governa oggi l’Italia e si propone di continuare a governare a Genova, sta mettendo agli ultimi posti. cioè meno servizi per le persone in difficoltà, per le persone anziane, per le persone con disabilità. Noi crediamo invece che il rilancio del nostro paese e anche di una città come Genova al contrario si possa fondare proprio sull’attenzione a chi fa più fatica nelle nostre città e quindi da qui tutta l’attenzione anche alla questione dell’educazione dell’infanzia, dei nidi, di ciò che serve per stare accanto agli esercizi commerciali, alle attività economiche, alla necessità di reindustrializzare questa città, questa regione. Insomma, è un programma, quello di Silvia Salis, molto concreto, che ha visto una convergenza molto ampia di tutte le forze alternative alla destra. Questo è il sintomo della sua qualità personale, professionale, di competenza e di grinta che ha portato in modo evidente anche in questa campagna elettorale”.

Da Genova può arrivare un messaggio nazionale? “La cosa più importante è che arrivi un messaggio forte e chiaro ai genovesi che con Silvia Salis si volta pagina, si cambia e si può costruire un futuro migliore per questa città, per tutte le sue cittadine e cittadini. Questo è quello che conta e per questo ci siamo uniti con tutte le altre forze di opposizione in suo sostegno su un programma molto concreto”.

Quindi la chiusura sul palco, rivolgendosi a Salis: “Una straordinaria donna, non hanno trovato un argomento contro di lei sul merito, hanno provato a ricoprirla di fango con biechi attacchi sessisti, ma la verità è che non hanno capito che Silvia Salis è anche impermeabile all’ondata di fango che stanno cercando di buttarle addosso. Ce la farai e sarai sindaca”.

Nessuna risposta sugli attacchi del centrodestra per la mancata chiusura di campagna elettorale con tutti i leader, rivendicata dalla candidata sindaca come una scelta. “Questa è una squadra forte e unita, pensavano che saremmo saltati, è questo che fa paura – insiste Salis -. Ci stanno scaricando addosso una valanga di fango ma non servirà a niente, la macchina è partita e arriverà alle elezioni. Domenica e lunedì avranno la loro risposta. Questa città ha cominciato a credere che un cambiamento fosse possibile. Una volta che arriveremo a Tursi si apriranno i cassetti di otto anni in cui c’è stata un’omertà assoluta, su tutta una serie di temi, che finirà”.

L’appuntamento finale sarà domani in piazza della Vittoria alle 19: “Sarà una festa, ci sarà il dj, ci meritiamo di festeggiare per dirci che siamo stati bravi ad arrivare fino a qui”, anticipa Salis. Poi calerà il silenzio e a parlare saranno gli elettori.