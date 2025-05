Comunali, Rosso (Vince Genova): “Salis parla di cultura copiando i punti del mio programma”

Genova. “Noto con piacere che la candidata del centrosinistra Salis ha letto e condiviso le mie idee per una cultura diffusa e aperta a tutti, da ponente a levante. Quanto dichiarato oggi dall’avversaria di Pietro Piciocchi coincide perfettamente con ciò che noi come coalizione, e io in particolare, abbiamo sempre sostenuto. Tant’è vero che questa sera ho organizzato un evento per discutere delle problematiche giovanili a Music For Peace, in uno spazio di condivisione che abbraccia la cultura e il sociale, proprio per dar voce al quartiere e alle varie comunità che lo popolano”.

A parlare è Lorenza Rosso, assessora alla Cultura del Comune di Genova e candidata per Vince Genova, commentando le ultime dichiarazioni della candidata sindaca Silvia Salis.

“I punti del mio programma sono esattamente questi, visibili da giorni sui miei profili social e ascoltabili nelle interviste alle varie testate – afferma – ciò non vuol dire che quanto fatto finora sia insufficiente, anzi. A Sestri Ponente, ad esempio, abbiamo sostenuto con forza i progetti di riqualificazione del Teatro Verdi e del Teatro Akropolis, incubatore di talenti che lascia spazio alla creatività giovanile”.

“Grazie anche ai fondi del Comune di Genova – continua Rosso – queste realtà mettono a disposizione della cittadinanza un’offerta di livello, comprensiva di laboratori per le scuole e di inclusione per le comunità straniere. Penso anche al Teatro Parrocchiale di San Giovanni Battista sempre a Sestri, uno spazio meraviglioso che merita di essere valorizzato. Sono personalmente andata a visitarlo, confrontandomi con il responsabile per iniziative future che possano allargare l’offerta culturale del quartiere”.

“Sappiamo bene che ad essere valorizzati non devono essere solo i poli centrali: da quando sono assessore alla Cultura ho voluto personalmente andare nei nostri luoghi di cultura, incontrando i gestori dei vari spazi per conoscere le realtà e studiare delle iniziative per valorizzarli ulteriormente. Fino al termine di aprile è stato aperto il “bando periferie” da quasi 700 mila euro per dare contributi significativi ad associazioni, enti e fondazioni e ai loro progetti”, sottolinea l’assessora e candiata.

“Per quanto riguarda i giovani – conclude Lorenza Rosso – Silvia Salis non propone nulla di nuovo, perché sono già al vaglio dell’amministrazione idee e progettualità per regalare sempre più luoghi d’aggregazione ai nostri ragazzi: la creatività giovanile ha bisogno di spazi e noi li vogliamo garantire, ascoltando le loro esigenze e calandoci nel loro linguaggio, per capire davvero di cosa abbiano bisogno senza imporre scelte, ma condividendole insieme”.