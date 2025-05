Comunali, Piciocchi: “Un piano per la vita notturna a Genova e i grandi concerti al Ferraris”

Genova. “Vogliamo una Genova che sia capace di offrire una vita notturna di qualità, con eventi culturali serali, concerti e locali aperti. Uno scenario che sosterrà l’offerta per gli abitanti e i visitatori e che aiuterà anche la sicurezza, perché una città più viva nelle ore notturne è anche una città più sicura”. Lo scrive Pietro Piciocchi, candidato sindaco del centrodestra oltre che vicesindaco reggente a fine mandato, spiegando alcuni dettagli del suo programma.

“Quando abbiamo iniziato il nostro lavoro in Comune il turismo era ai minimi storici. Grazie a un piano ambizioso e a un impegno costante lo abbiamo rilanciato, valorizzando il nostro mix unico di storia, mare, cultura e innovazione – rivendica Piciocchi -. Non a caso Genova è stata l’unica città d’Italia segnalata da Lonely Planet come Best destination 2025. Nei prossimi cinque anni vogliamo che la cultura e gli eventi siano da traino al turismo anche nelle ore notturne, valorizzando la nostra città anche come tappa per i grandi concerti nazionali e internazionali in uno stadio Luigi Ferraris ristrutturato e all’avanguardia”.

Tra le idee elencate dal vicesindaco, un “piano di vita notturna di qualità con eventi culturali, concerti e locali aperti“, incentivi agli eventi, nuovi spazi per la musica dal vivo con la promessa di portare “i grandi concerti allo stadio Luigi Ferraris“. Non mancano i riferimenti alla sicurezza nelle ore notturne: “Grazie ai vigili di quartiere in ogni municipio aumenteremo i presidi anche negli orari serali, con agenti stabili di prossimità formati al contatto diretto con i cittadini”.

“Dal 2017 al 2024 abbiamo garantito un calendario di 365 giornate di eventi cittadini per oltre 5 milioni di visitatori, un’offerta che vogliamo aumentare ulteriormente nei prossimi anni puntando sulla Genova di notte, un obiettivo che ci permetterà di accendere le luci della città e di potenziare, insieme agli eventi, anche i presidi e la sicurezza sul territorio quando cala il sole – spiega il candidato -. Puntare sulla Genova notturna vorrà dire anche investire sulla musica, sui grandi concerti che potranno trovare nello stadio Luigi Ferraris una location ideale. Il nostro nuovo progetto di restyling dello stadio è bellissimo, funzionale e ambizioso. Noi non facciamo solo promesse, abbiamo le soluzioni e sappiamo come metterle in atto”.