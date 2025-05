Comunali, Piciocchi annuncia quattro nuovi studentati: “Pronti nei prossimi cinque anni”

Genova. “La Genova che vogliamo necessità di nuove strutture ricettive che possano attirare studenti universitari, perché abbiamo tutte le caratteristiche per diventare una delle migliori città universitarie italiane”.

Pietro Piciocchi, candidato sindaco per la coazione di centrodestra, torna sul progetto della creazione degli studentati per universitari in città.

“Nei prossimi cinque anni doteremo Genova di nuovi studentati di qualità dove i ragazzi, oltre ai posti letto, possono trascorrere il loro tempo libero e sviluppare i loro interessi. Insieme a questi realizzeremo anche quattro nuove case dei giovani, luoghi dove potranno esprimere il loro talento e la loro creatività con spazi per la musica, l’arte, lo studio e il co-working”.

“Non sono solo promesse, sono progetti concreti e sappiamo già dove verranno realizzati – conclude Piciocchi – le nuove quattro case per giovani sorgeranno a Villa Rossi a Sestri Ponente, nella ex Casa del Soldato a Sturla, nel mercato di corso Sardegna a Marassi e nell’area Facchini a Rivarolo. Vogliamo una Genova che possa offrire sempre più opportunità ai giovani”.