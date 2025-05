Comunali, Piciocchi: “Con noi allineamento con Regione e governo”. Salis: “Argomento ridicolo”

Genova. “Da parte nostra assicuriamo una coalizione coesa e sulla stessa lunghezza d’onda, un allineamento con la Regione, con l’autorità portuale e il governo, che consentirà di portare avanti iniziative di sviluppo per la città e un’attenzione concreta al tema della sicurezza perché alle persone bisogna dare risposte”. Alla domanda rivolta a Pietro Piciocchi su quali saranno i temi più importanti delle ultime tre settimane di campagna elettorale, il candidato del centrodestra risponde con quelli che definisce “tre punti” che segnano la distanza con l’avversaria principale, Silvia Salis, e con gli altri candidati sindaco.

“Cercherò di puntare su il concetto dell’importanza di avere un fronte unico tra il Comune, la Regione, l’autorità portuale e il governo per affrontare le sfide enormi che questa città ha di fronte – afferma Piciocchi – non possiamo neppure lontanamente pensare di riaprire una stagione conflittuale tra amministrazioni locali perché sarebbe devastante“.

“Purtroppo i prodromi ci sono, abbiamo visto ieri la candidata della sinistra definire bullo al presidente della Regione e io l’ho trovata una grandissima mancanza di rispetto da parte di chi pensa di guidare il sesto comune d’Italia”, aggiunge.

“Poi credo che l’unità, la coesione che noi possiamo garantire sia molto importante ed è un argomento, come dire, di di facilissima comprensione, di immediata comprensione. Quindi questo sarà sicuramente un nostro cavallo di battaglia, unitamente al fatto della grande unità della nostra coalizione. Questo è un enorme valore aggiunto, perché noi sappiamo benissimo che dall’altra parte in questo momento stanno zitti ma tendenzialmente sono divisi praticamente su tutto e non possiamo pensare di fermare questa città che sta camminando molto velocemente”. “Un altro importante tema su cui insisterò molto nelle prossime settimane sarà quello della sicurezza – conclude Piciocchi – le persone vogliono certezze su questo argomento e noi dobbiamo dargliele”.

Salis, a margine della presentazione della squadra per il municipio Centro Ovest, risponde a partire dalla questione di “Bucci bulletto”. “Quindi è concepibile continuare a dare dell’incompetente a una persona ogni giorno e pensare che questa persona stia zitta e faccia finta di non essere stata insultata – contrattacca – purtroppo forse da quella parte sono abituati a essere trattati in un certo modo dal presidente Bucci ma io non non non mi faccio trattare così, un conto è contestare una proposta politica, un conto è dare dell’incompetente alle persone con toni paternalistici e con il famoso mansplaining, ossia gli uomini che spiegano alle donne come si fa a stare al mondo. Io questo, sinceramente, non lo accetto e la politica deve tornare a usare toni consoni, perché se non usano toni consoni, io rispondo per le rime“.

Sul tema della collaborazione istituzionale (o meno) tra Comune, Regione e governo, Silvia Salis risponde al vicesindaco reggente: “Mi dispiace deludere Pietro Piciocchi, che forse non è al corrente di questo, però da anni esistono istituzioni locali e regionali di segno contrapposto che collaborano tranquillamente per far prosperare, insomma, la città, la regione o tutto quello di cui si occupano, se così non fosse, non sarebbe una democrazia“.

“Regione e città dovrebbero avere sempre lo stesso colore, perché sennò le cose non funzionano? – conclude Salis – lo invito a uscire un po’ con lo sguardo oltre Palazzo Tursi e guardarsi intorno cosa succede nel Paese e non mi sembra che queste siano situazioni che non ci siano nel resto d’Italia, capisco che non hanno più argomenti, però questo è veramente un argomento ridicolo“.