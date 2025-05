Comunali, Piciocchi punta sul digitale: “A Genova una delle cinque gigafactory per l’Ai”

Genova. Inserirsi nel piano di sviluppo per infrastrutture digitali lanciato dall’Ue portando a Genova una delle cinque “gigaFactory IA”. A oggi l’Italia partecipa al progetto con IT4LIA del consorzio Cineca al Tecnopolo Dama di Bologna, dove opera il supercomputer Leonardo, nono al mondo per potenza.

E’ una delle proposte lanciate nel programma di Pietro Piciocchi, candidato del centrodestra alle Comunali di Genova, che parla di “rivoluzione digitale”.

“L’innovazione è l’atto che favorisce il successo con una nuova capacità di creare benessere – dice in una nota – dopo la firma del protocollo Genova Capitale dell’High Performance Computing per la Ricerca Biomedica abbiamo rafforzato la nostra posizione sul supercalcolo, la gestione dei dati e l’Intelligenza Artificiale, la nuova frontiera mondiale della tecnologia”.

“L’obiettivo è prenderci il futuro già nel presente – aggiunge – vogliamo che la nostra città diventi una delle cinque GigaFactory europee dedicate all’Intelligenza Artificiale valorizzando la ricerca sulle tecnologie con l’Università di Genova: un patrimonio in prima linea con 4300 ricercatori di cui 1200 docenti”.

Tra le altre priorità, lo sfruttamento dell’Ai per migliorare la qualità della vita in una Genova Smart City, il potenziamento della rete tecnologica della città e della connettività puntando su fibra ottica e 5G.

“Per l’evoluzione tecnologica di Genova abbiamo già fatto tanto: siamo la città leader per infrastrutture digitali e la seconda città italiana per start up – conclude il candidato sindaco del centrodestra Pietro Piciocchi – il settore conta oltre 20.800 dipendenti e 123 aziende consolidate nell’high tech. Dati ottimi, che adesso vanno valorizzati e potenziati per essere trasformati in un’eccellenza. In un futuro sempre più digitale, continuando questo lavoro e sommandovi la posizione geografica e le infrastrutture in realizzazione, continueremo ad essere al primo posto nello scenario globale dell’innovazione digitale. Abbiamo apparecchiato il futuro, adesso è il momento di sedersi a tavola”.