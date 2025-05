Comunali, Piciocchi: “Commercio di quartiere anima dell’economia: nuovi parcheggi e bandi per commercianti”

Genova. “La rete commerciale, la tradizione dei negozi di vicinato e la tradizione delle botteghe sono tutti tesori che vanno preservati. La risposta del Comune deve passare attraverso una serie mirata di interventi che rendano più accessibili le reti di attività che ogni giorno promuovono le nostre eccellenze in ogni municipio. Nei prossimi cinque anni puntiamo alle intese commerciali come strumento per proteggere la qualità del commercio di quartiere”.

A dirlo in una nota stampa il candidato sindaco per la coalizione di centrodestra Pietro Piciocchi, che rilancia il tema del tessuto commerciale genovese con alcune proposte: “Sostegno alle iniziative dei Centri Integrati di Via: sosterremo le iniziative per il decoro, l’illuminazione, la sicurezza e l’attrattività dei quartieri. ⁠Nuovi parcheggi kiss&buy: potenzieremo l’accessibilità con parcheggi kiss&buy.⁠ ⁠Bandi per i commercianti: estenderemo i bandi per affitti, vetrine e illuminazioni in tutti i centri storici. Riqualificazione dei mercati: riqualificheremo i mercati rionali e valorizzeremo i mercati e le fiere all’aperto”.

“I negozi di vicinato sono un patrimonio che va valorizzato e coltivato, nei prossimi cinque anni vogliamo promuovere sempre di più il commercio di vicinato tra i turisti, anche grazie alla digitalizzazione del registro delle licenze con situazione storica e al completamento del polo logistico agroalimentare – spiega Piciocchi – Per sostenere il commercio è inoltre fondamentale potersi spostare in auto, per questo vogliamo assegnare i posteggi inutilizzati per rendere più smart tutta la fruizione dello shopping. Senza contare il settore dello street food: vogliamo promuoverlo con forza con un calendario annuale delle principale fiere per rendere ogni quartiere al centro dell’offerta che la città propone ai suoi visitatori”.