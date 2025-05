Comunali, Lo Bartolo (Orgoglio Genova) incontra Locatelli: “Le proposte sulla disabilità saranno modello nazionale”

Genova. “Una semplicità, una cordialità e una disponibilità che mi hanno riempito il cuore. L’incontro con il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli oggi in piazza De Ferrari è stato per me un momento molto importante. Le ho presentato alcune proposte programmatiche per rendere Genova sempre più a misura di disabile, mi ha ascoltato con attenzione e mi ha chiesto di scambiarci i numeri, con l’impegno di risentirci presto per sviluppare queste idee anche a livello nazionale. Non posso che essere entusiasta per un simile atteggiamento da parte di un ministro”.

Così Maurizio Lo Bartolo, non vedente, campione paralimpico di apnea e judo, candidato al consiglio comunale per la Lista Bucci – Orgoglio Genova – Noi Moderati, commenta il momento di confronto con il ministro Locatelli.

“Le ho proposto l’installazione di semafori intelligenti attivabili con un’app dai disabili, l’adozione da parte di scuole e associazioni di una barriera architettonica da abbattere, le navette a chiamata per raggiungere i principali servizi pubblici e corsi di formazione sull’interazione con disabili per il personale pubblico e gli autisti Amt – spiega Maurizio Lo Bartolo -. Tutte soluzioni che possono essere realizzate senza eccessivi costi, ma che sarebbero in grado di rendere Genova sempre più accessibile a tutti”.

“Le sfide da cogliere da qui e per il futuro sono tante, a partire dall’accessibilità universale fino alla piena realizzazione del Progetto di Vita che è un punto fondamentale su cui dobbiamo continuare a lavorare, ma anche fare rete con il Terzo settore per garantire risorse e offrire opportunità che possono dare vita a progetti come La casa sul mare e la Palestra delle Autonomie a Genova che danno risposte concrete alle persone con disabilità e alle loro famiglie”, ha detto Locatelli a margine della visita alla struttura La casa sul mare, progetto di co-housing finalizzato all’autonomia delle persone con disabilità e dove ha visitato anche i laboratori per l’inserimento lavorativo e il tempo ricreativo.

“Ringrazio l’amministrazione comunale, il personale comunale e regionale, in particolare i referenti dei servizi sociali del Comune di Genova che hanno lavorato al progetto, gli enti del Terzo settore coinvolti: le cooperative La Giostra della fantasia e Medihospes per il prezioso lavoro che fanno ogni giorno in questa direzione – ha aggiunto -. Serve una nuova prospettiva, serve investire sulle competenze di ciascuno perché solo così potremo rendere più forti ed economicamente sostenibili le nostre comunità”.