Comunali, l’analisi di Rixi: “L’inchiesta è stata un tema detonante, ora opposizione costruttiva”

Genova. “C’è stata un’inchiesta che ha sconvolto la regione e la città di Genova. Questo è uno dei temi detonanti che ci sono stati all’interno del centrodestra, dopodiché le dinamiche si analizzeranno”. Così il segretario della Lega Edoardo Rixi, viceministro dei Trasporti, spiega la sconfitta alle comunali e la vittoria di Silvia Salis.

“Onori a Salis e al centrosinistra, particolarmente al Partito Democratico che ha fatto un’ottima performance in città – esordisce -. Non credo ci sia un effetto Bucci o altro. Siamo partiti dalle regionali con un punto ancora in meno rispetto alla situazione attuale, quindi qualcosa è stato recuperato, però ovviamente troppo poco per riuscire a tenere Genova a portarla comunque al ballottaggio. Un risultato importante che dimostra anche una voglia probabilmente di cambiamento all’interno della città di Genova. Poi il tema sicuramente sarà da analizzare nelle prossime settimane”.

Ma il centrodestra cosa deve imparare da questa sconfitta? “Il centrodestra deve imparare che nulla è dato per scontato e che bisogna combattere fino in fondo. Noi ci abbiamo creduto dall’inizio. Quando c’è una campagna elettorale difficile bisogna metterci la faccia per cercare di cambiare il trend”. Adesso “quello che deve fare il centrodestra su Genova è tornare a fare progetti e a fare un’opposizione costruttiva che consenta alla città di andare avanti. Questo è quello che deve animare i partiti del centrodestra a Genova”.

Piciocchi, ribadisce Rixi, “era il candidato giusto perché sarebbe stato un ottimo sindaco e un ottimo amministratore, poi ovviamente aveva dei difetti rispetto al tema della campagna elettorale. Credo che una città come Genova in questo momento abbia bisogno di un’amministrazione molto forte e lui era un ottimo amministratore”. La Lega, tra l’altro, era il principale sponsor del vicesindaco reggente quando ancora il centrodestra cercava un candidato per le regionali.

“La Lega è andata meglio delle comunali e delle regionali – rivendica Rixi -. Sicuramente le nostre due liste civiche sono andate bene, sia la lista Bucci sia la lista Piciocchi che addirittura è sopra la lista della Salis. Però nella vita ogni tanto si perde, ogni tanto si vince. Il sale della democrazia è questo. Se si vincesse sempre e qualcuno potrebbe ipotizzare che non siamo neanche in un sistema democratico”.

Tra le prime questioni che vedranno Salis e Rixi confrontarsi c’è ovviamente lo Skymetro. La nuova sindaca ha promesso di bloccare l’opera e al tempo stesso di salvare il finanziamento da 398 milioni. Il viceministro aveva chiuso la porta, oggi si dimostra ottimista sulle future relazioni: “Spero di poter collaborare col sindaco e con la maggioranza. Vedremo anche quali saranno le decisioni rispetto alle opere pubbliche e tutto quello che è stato messo in campo in questi otto anni”.