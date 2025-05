Comunali, la lunga lista dei “trombati” del centrodestra: quattro assessori fuori da Tursi

Genova. È lunga la lista degli esponenti politici travolti dal ribaltone politico a Palazzo Tursi. Una strage di poltrone che riguarda esclusivamente il centrodestra, visto che il centrosinistra vedrà aumentare i posti a disposizione tra consiglio e giunta comunale e nessuno dei ricandidati è rimasto escluso.

In Vince Genova – la lista che proponeva in bella vista il nome di Piciocchi e che ha superato il 10% nonostante la sconfitta della coalizione – non ce l’hanno fatta l’assessora Lorenza Rosso (prima dei non eletti con 368 preferenze), il presidente del Consiglio comunale Carmelo Cassibba (capolista e coordinatore), l’assessore Enrico Costa cooptato nei mesi della reggenza, l’ex leghista Federico Bertorello e i consiglieri uscenti Elena Manara e Umberto Lo Grasso.

Fratelli d’Italia perde un solo consigliere (ne aveva quattro a inizio mandato, ma erano diventati sei dopo la diaspora dei totiani) ma tra gli esclusi figura Laura Gaggero, che era stata anche assessora al Turismo nella prima giunta Bucci: le 612 preferenze non bastano per rimanere in aula rossa.

Sono molti invece i leghisti rimasti fuori dai giochi: l’assessora Francesca Corso (terza classificata con 696 preferenze) eletta nel 2023 segretaria provinciale della Lega, il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù, l’assessora Marta Brusoni (uscita da Vince Genova prima delle regionali) e il consigliere Fabio Ariotti.

Nella compagine di Forza Italia, che piazzerà un solo consigliere, perdono il seggio Paolo Aimé (475 voti personali per lui, quarto classificato), tra i promotori del comitato a favore dello Skymetro, e Tiziana Notarnicola, in origine eletta con la Lista Toti.