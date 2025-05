Comunali, Ilaria Cavo conquista il record di preferenze: “Andrò in consiglio comunale”

Genova. Nonostante il record assoluto di preferenze in queste elezioni comunali (3.160) non diventerà vicesindaca di Genova. Ma Ilaria Cavo, ex assessora regionale con Toti e deputata di Noi Moderati, rimarrà comunque in consiglio comunale a fare opposizione grazie al risultato ottenuto con Orgoglio Genova.

Ad annunciarlo è lei stessa in un post all’indomani della vittoria di Silvia Salis: “Ci sarà il tempo per le riflessioni e per metabolizzare questo momento. Di certo essere la candidata più votata di Genova oggi mi riempie di orgoglio e responsabilità. Sarò in consiglio comunale, in un raccordo con il mio ruolo da parlamentare, lavorando al meglio per la nostra Genova”.

Le due funzioni, infatti, non sono incompatibili dal punto di vista giuridico. A sommare i due incarichi, negli ultimi anni, erano stati Mattia Crucioli (eletto senatore col Movimento 5 Stelle, poi espulso e nel frattempo divenuto consigliere di Uniti per la Costituzione per lo scorso mandato) e Luca Pirondini poco dopo l’elezione a senatore, sempre col M5s.

“Un grazie a tutti coloro che mi hanno votata confermando stima e fiducia e assegnandomi un mandato pieno come consigliera comunale – esordisce Cavo nel suo post -. Un grazie a tutti coloro che mi hanno incoraggiata nella scelta, non scontata, di partecipare a questa campagna in corsa e in prima persona. Un grazie ai volontari, alla mia squadra di staff. Bisogna sempre fare un gioco di squadra e credo di averlo fatto fino in fondo”.

Ancora da capire quale sarà il futuro del vicesindaco reggente Pietro Piciocchi, lo sconfitto numero uno. “Non ho ancora deciso e rivendico il diritto di prendermi alcuni giorni per una riflessione insieme alla mia famiglia – ha detto ieri a caldo in conferenza stampa – certamente continuerò a servire questa città, in questi anni ho maturato delle competenze, delle conoscenze che cercherò sempre di mettere al servizio delle persone”.