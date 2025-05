Comunali, il programma di Toscano (Dsp) per la sicurezza: “Servono ordinanze mirate e piani organici”

Genova. “In vista delle prossime elezioni amministrative, mettiamo al centro della nostra proposta politica un piano organico per una Genova più sicura, decorosa e vivibile”. Così Francesco Toscano ed Erica Martini, candidato sindaco e capolista di Democrazia Sovrana e Popolare alle prossime comunali, dettagliano il loro programma per la sicurezza in città.

“Partiamo da un dato di realtà innegabile: troppe aree della nostra città vivono una condizione crescente di degrado, con episodi quotidiani di microcriminalità, malamovida, furti, spaccio e vandalismi – spiegano -. La sicurezza urbana, oggi, non è più rinviabile. La situazione richiede un approccio integrato e concreto, che non si limiti alla repressione, ma intervenga sulle cause del degrado con strumenti di prevenzione, inclusione e controllo del territorio. Servono ordinanze mirate e piani operativi che tutelino la vivibilità dei quartieri. Il nostro programma parte da un’analisi attenta delle problematiche reali, che variano da zona a zona, e propone risposte efficaci basate sulla conoscenza diretta del territorio e sul coinvolgimento delle comunità locali”.

Toscano e Martini elencano una serie di proposte tra cui stop alle case popolari a chi commette reati, rafforzamento del nucleo anti-degrado della polizia locale, ordinanze per il contrasto della mala movida, sgravi fiscali per gli operatori delle forze dell’ordine che scelgono di abitare nei quartieri più problematici, unità cinofile fuori dalle scuole superiori, promozione del volontariato civico e del controllo di vicinato.

“La sicurezza a Genova – continuano i candidati di Dsp – presenta caratteristiche diverse a seconda dei quartieri. A Sestri Ponente, il degrado e le rapine sono stati affrontati con soluzioni inclusive come l’illuminazione pubblica, la cura del verde e l’inclusione sociale, promosse da associazioni del territorio. A Sampierdarena, si registrano aggressioni e forte percezione di insicurezza, mentre Centro città, Foce e Albaro devono fare i conti con un aumento dei furti in casa e rapine”.

“Per affrontare questi problemi serve una vera mappatura dei bisogni e delle criticità, oggi assente. Per questo proponiamo la creazione di Osservatori municipali della sicurezza, che coinvolgano comitati, cittadini e operatori locali in un sistema di rilevamento, segnalazione e proposta condivisa, per risposte puntuali e partecipate. Sicurezza significa anche inclusione e prevenzione: sosterremo progetti come il Progetto Bussola, rivolto a persone senza fissa dimora e vittime di tratta, da ampliare e coordinare con le politiche sociali e di prossimità. Non bastano slogan: serve una nuova alleanza tra cittadini e istituzioni per tornare a sentirsi a casa a Genova”, concludono.