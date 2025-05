Comunali, Guidi (candidato presidente Bassa Valbisagno): “Salis attacca tutti: prima Mattarella, ora il Cslp”

Genova. “La Salis e i suoi ghostwriter hanno oltrepassato ogni limite. Dopo le accuse del Pd sul suo mancato invito da parte della Presidenza della Repubblica, come se la colpa fosse di Piciocchi, ora la candidata delle sinistre a 5 stelle insinua che anche il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – organo tecnico consultivo dello Stato – si presterebbe a fare campagna elettorale per il centrodestra. Dichiarare che il parere favorevole allo skymetro, appena concesso “sia schiacciato” “in un’operazione politica ardita” è gravissimo e sconcertante e dimostra nervosismo e totale mancanza di conoscenza e di rispetto delle istituzioni”.

Così Angelo Guidi, presidente del Municipio 3 Bassa Val Bisagno, ha risposto alle accuse contro il centrodestra mosse dalla candidata di sinistra.

“Le chiediamo inoltre di dirci, se così fosse, come mai siamo dovuti arrivare alla quarta revisione. Ma come si permette di screditare in questo modo un organismo tecnico di altissimo livello che ha valutato un progetto con serietà, competenza e indipendenza? Significa gettare fango su tutto ciò che non rientra nella propria narrazione politica. Il via libera allo skymetro non è un regalo, ma un grande risultato dei tecnici e dei progettisti che vi hanno a lungo lavorato, di un’amministrazione che ci ha fortemente creduto nel pieno interesse di tutta la città ed in particolare di migliaia di cittadini della Val Bisagno che lo aspettano dopo decenni di isolamento, considerati genovesi di serie B per la sinistra, oggi pentastellata, della Salis”.