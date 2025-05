Comunali, Gualco: “Genova merita una politica che nasce dal merito e non dalle relazioni privilegiate”

Genova. “Ancora una volta ci troviamo davanti alla solita scena: una festa esclusiva, volti noti della politica cittadina e nazionale, tra cui importanti esponenti del Partito Democratico, sorrisi, brindisi e strette di mano lontano dagli occhi della cittadinanza. Per carità, nulla di male a partecipare a feste private, ma sembra il deja-vu di una politica che non ha imparato nulla dallo scandalo Toti, né dalle immagini che hanno indignato migliaia di genovesi: quelle delle cene sui superyacht, dei rapporti opachi tra potere e affari, delle decisioni prese nei salotti anziché nelle sedi istituzionali”.

Così si è espressa la candidata sindaca Raffaella Gualco dopo aver appreso la notizia della partecipazione di alcuni esponenti dem alla festa di Jessica Nicolini, ex portavoce di Giovanni Toti.

“E spiace che questo sottobosco politico del Pd sia proprio quello che abbiamo visto affiancare la candidata Salis – aggiunge la candidata di Genova Unita – Salis che di sinistra non ha proprio niente, ma che sembra ennesima conferma di quanto l’asse dem-centrodestra sia ormai un dato di fatto. Del resto, non è segreto che proprio il Pd sia il partito che più di tutti ha continuato a gestire il potere a Genova, nonostante da ormai 15 anni sia stato bocciato da liguri e genovesi, lo possiamo vedere nelle nomine e dagli incarichi strategici che tanti esponenti del partito conservano o occupano attualmente”.

“Genova è stanca di tutto questo. Stanca di una politica che si autorappresenta, che gioca a porte chiuse, che confonde la gestione della cosa pubblica con i rapporti personali e le reti d’interesse – conclude Gualco – Noi di Genova Unita vogliamo rompere questo schema. Per noi, il dialogo tra politica e mondo economico deve tornare all’interno delle istituzioni, alla luce del sole, nei luoghi preposti alla democrazia e alla responsabilità. Gli imprenditori, i professionisti, i cittadini devono poter contare su un’amministrazione che ascolta, discute e decide in modo trasparente. Le scelte per la città devono nascere dal merito, non dalle relazioni privilegiate”.