Comunali, Conte a Genova per trainare Silvia Salis (ancora avanti nei sondaggi)

Genova. Giuseppe Conte torna a Genova per sostenere la campagna elettorale di Silvia Salis, candidata sindaca del “campo larghissimo”.

L’ex premier è atteso con Salis al Cap di via Albertazzi alle 10.45 per partecipare al convegno “Costituzione e democrazia sotto assedio: il disegno politico del Governo”, insieme con il senatore grillino Roberto Scarpinato e i rappresentanti del Movimento in Liguria.

Si sposterà poi al Centro Civico Buranello di Sampiedarena accompagnato anche dall’attuale presidente del Municipio Centro Ovest, il pentastellato Michele Colnaghi, ricandidato per un secondo mandato, e alle 16 sarà in via Sestri per una visita ai banchetti allestiti in strada.

Per Conte si tratta di un ritorno in città dopo il tonfo alle ultime regionali, e una possibilità per risollevare le percentuali del Movimento in vista del voto: l’ultimo sondaggio di Tecnè per Primocanale, che vede Salis in vantaggio su Piciocchi (anche se il candidato del centrodestra è in recupero), piazza i 5 Stelle al 5,6%.

Restando a tema sondaggi, Salis è data da Tecné per Primocanale al 50,8% contro il 44,7 del candidato facente funzioni sindaco di centrodestra, mentre YouTrend per Telenord mette la candidata progressista al 49,3% e Piciocchi al 45,1%.

Youtrend ha effettuato la rilevazione tra il 24 e il 29 aprile su un campione di 807 persone maggiorenni residenti nel comune di Genova, e prevede un secondo turno. Elezioni estremamente polarizzate per l’istituto diretto da Lorenzo Pregliasco, visto che gli altri partiti vengono dati tutti sotto il 3%: 2,3% per Marras, 1,1% per Gualco, 1% Crucioli.

Secondo la ricerca Tecné, effettuata su un campione leggermente superiore di interviste, il trend delle colazioni vede quella del centrosinistra oltre il 50% (50,1%) e quella di centrodestra al 45,4% (dati di maggio).