Comunali, Serena Finocchio (Pd): “Basta progetti calati dall’alto. Fondamentale nuova autonomia per i municipi”

Genova. Dopo una lunga esperienza in Consiglio municipale del Levante, Serena Finocchio, Partito Democratico, prova la corsa a Palazzo Tursi per entrare in Sala Rossa. “Mi sono candidata perché credo veramente nel cambiamento, nell’ondata che sta portando la nostra candidata sindaca Silvia Salis. Ho lavorato otto anni in municipio, all’opposizione, e ho proprio la voglia e l’esigenza di vedere Genova cambiare: una città più giusta, alla portata di tutti. Basta progetti calati dall’alto; è necessaria la partecipazione con i cittadini, i comitati, le associazioni, uno scambio per riuscire a creare una città che ritorni veramente a essere superba, come era una volta”.

A proposito di questi anni spesi in Consiglio Municipale, una delle principali battaglie è stata quella della rigenerazione urbana del Levante: molti spazi della città, nonostante grandi progetti, in realtà sono rimasti un po’ indietro. Buchi neri che bisogna chiedono in qualche modo di tornare a nuova vita. Certo serve un metodo…

“Bisogna utilizzare un metodo che non deve essere calato dall’alto, ma deve essere un metodo in cui si ascoltano i cittadini e in cui ci si confronta per creare qualcosa nel miglior modo possibile per i quartieri. Molto spesso abbiamo visto in questi anni progetti senza una vera partecipazione. Mi sono resa conto che negli anni la partecipazione e il confronto servono per riuscire a migliorare il quartiere e la città, per chi la vive e per chi ci lavora. Penso anche semplicemente alla manutenzione ordinaria. Questa è mancata in questi otto anni. Riuscire a mettere insieme una riqualificazione urbana con un urbanismo tattico e, nel contempo, creare una manutenzione ordinaria che includa la pulizia delle strade, lo sfalcio, e che parta appunto dal cittadino e dall’aiuto dell’amministrazione, è fondamentale. Parliamo della Casa del Soldato, era stato un bellissimo progetto che avevamo portato avanti tramite il passaggio da Demanio a Comune, ma in questi otto anni si è perso. Adesso la giunta di Bucci e tutto il centrodestra propongono delle alternative, ma non è questo il momento di proporre alternative, hanno avuto otto anni per farlo. Quindi, adesso bisognava avere qualcosa sul tavolo che oggi non c’è, e questo bene storico-artistico continua a essere rovinato e nel degrado più totale, abbandonato all’incuria.

Un tema di questa campagna è stato quello dell’autonomia dei municipi e del decentramento della politica nelle nostre circoscrizioni. In base anche alla sua esperienza come consigliere municipale, qual è la vostra visione che porterete avanti in Consiglio comunale?

“Uno dei motivi per cui mi sono candidata è proprio questa voglia della nostra candidata sindaca Silvia Salis di ridare potere ai municipi, perché con la riforma Bucci tutti i poteri che aveva il municipio, quindi la sua autonomia per gestire le piccole esigenze dei quartieri, è venuta meno. Invece, credo fortemente che ci sia bisogno di dare fondi e autonomia ai municipi per riuscire a lavorare. Sappiamo tutti che Tursi è una macchina farraginosa e molto complicata. Creare un decentramento, quindi un’autonomia ai municipi, è fondamentale per riuscire a fare davvero qualcosa all’interno dei quartieri per una Genova indubbiamente più giusta, più solidale, alla portata di tutte e tutti”.

Altro tema è quello della tutela del territorio. Genova ha un territorio molto fragile, sia a terra sia sulle coste. Ecco, in questi termini quali sono le progettualità che possono essere attuate per proteggerlo?

“Abbiamo una città bellissima, fantastica, ma nello stesso tempo molto delicata e fragile, perché abbiamo da una parte tutto il problema sulle coste, in cui abbiamo visto sempre più mareggiate che creano sempre più problemi all’interno delle piccole società sportive o comunque anche ai bar, ai balneari che hanno le attività sulla costa. Dall’altro lato, abbiamo tutto il problema legato invece alle nostre colline, all’entroterra, quindi con delle frane. Indubbiamente, quello che non si è fatto in questi anni e che continua a mancare è una protezione principale del litorale. Quindi, sicuramente utilizzare dei pennelli, dei reef artificiali, delle soffolte, per proteggere le nostre coste è fondamentale, soprattutto se noi vogliamo e crediamo fortemente nella valorizzazione e riqualificazione della costa. Tutte le società sportive che si ritrovano, appunto, legate alla pesca, alla vela – insomma, ne abbiamo tante sul nostro territorio – spesso si ritrovano con delle spese enormi perché non hanno i fondi da parte della Regione. E questo è un problema quando avvengono le mareggiate, perché le società sportive creano comunque aggregazione sociale e creano un presidio sul territorio. Quindi si andrebbe comunque a depauperare tutto quello che è il quartiere e tutte le attività sportive e di aggregazione che avvengono all’interno di un quartiere.