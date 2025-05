Comunali Genova, il giorno del silenzio elettorale: le interviste di Genova ai sette candidati sindaci

Genova. Dopo mesi di campagna elettorale per le Comunali a Genova – a distanza di pochi mesi da quella precedente, per le Regionali – oggi scatta il silenzio elettorale in vista del voto in programma domani, domenica 25 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 26 maggio dalle 7 alle 15.

I numeri? 17 liste, 642 candidati al consiglio comunale, centinaia per i consigli municipali, 7 candidati alla carica di sindaco o sindaca. In rigoroso ordine alfabetico: Mattia Crucioli, con Uniti per la Costituzione, Raffaella Gualco, con Genova Unita, Antonella Marras, di Sinistra Alternativa, Pietro Piciocchi, (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc, le civiche Vince Genova e Noi Moderati-Bucci-Orgoglio Genova, e il Nuovo Psi-Dc), Cinzia Ronzitti, per il Partito Comunista dei Lavoratori, Silvia Salis (Pd, M5s, Alleanza Verdi Sinistra e le civiche Riformiamo Genova, che comprende anche candidati di Azione e Italia Viva, e la sua civica Silvia Salis Sindaca) e Francesco Toscano con Democrazia Sovrana e Popolare.

Adesso la parola spetta agli elettori. In caso di ballottaggio il voto per stabilire chi vincerà tra i due candidati che hanno preso più voti si terrà sabato 8 e domenica 9 giugno.