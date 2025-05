Genova. La campagna elettorale è ufficialmente entrata nel rush finale: sabato scatta il silenzio elettorale e con oggi è iniziato quindi il conto alla rovescia per il voto: sono gli ultimi giorni disponibili portare il proprio programma in giro per Genova, cercando di raccogliere gli ultimi consensi. Si voterà tra sei giorni: i seggi saranno aperti domenica 25 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 26 maggio dalle 7 alle 15. Poi il verdetto delle urne, con l’ipotesi di un possibile ballottaggio tra i due principali candidati.

E, in vista del traguardo, i candidati hanno scelto di lanciarsi ancora una volta nell’ascolto dei territori con appuntamenti, incontri e strette di mano tra i mercati della città. Questa mattina, infatti, Silvia Salis e Pietro Piciocchi si sono alternati, senza mai incontrarsi, tra le bancarella del mercato rionale di via Sertoli a Molassana. Ancora una volta “accerchiati” da sostenitori e cittadini. Un momento di full immersion tra la folla, prima di riprendere le diverse agende: Salis tra gli sfollati di via Piacenza, Piciocchi in un confronto con la rete territoriale di Sant’Eusebio.

“Abbiamo fatto una campagna della quale siamo molto orgogliosi – ha commentato a Genova24 la candidata sindaca del centrosinistra Silvia Salis – quindi questa settimana ancora di più tra le genovesi e le genovesi, per le strade, per raccogliere l’entusiasmo e la forza che ci danno le persone intorno a noi. Oggi siamo al mercato di Molassana, ne abbiamo visitati tanti e continueremo a farlo fino alla fine perché vogliamo che le persone ci vedano. Voglio stringere le loro mani, guardare negli occhi, voglio sentire le loro domande e rispondere personalmente a quello che hanno da dirmi”. E un messaggio al suo principale concorrente? “Lui continua a lanciarmi messaggi tutti i giorni, io sinceramente i messaggi li lancio alle genovesi e ai genovesi, è per loro questa campagna”.

“Continueremo a fare quello che abbiamo fatto in questi giorni e che peraltro ho sempre fatto nel mio mandato in questi anni – sottolinea da parte il candidato sindaco del centrodestra Pietro Piciocchi – Parlare con le persone, girare i quartieri, cercare di capire i problemi della gente e come migliorare. Dall’ascolto nascono tante soluzioni. Io sono veramente contento di come sta andando la campagna elettorale perché anche stamattina qua a Molasana sono stato circondato da un sacco di affetto, di gente che mi fermava, che non mi conosceva, che mi dà fiducia. Quindi mi aiutano anche a caricarmi molto queste esperienze”. E alla sua principale avversaria cosa vuole dire? “Rilancio. Facciamo un bel confronto, però di quelli veri. Piciocchi Salis, senza domande preparate, senza filtri, con la possibilità per il pubblico di farci domande libere. Io credo che questo sarebbe un bel regalo per i genovesi”.

