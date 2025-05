Comunali, chiusure sfasate: al porto antico big del centrodestra per Piciocchi, Salis (forse) a Matteotti

Genova. La campagna elettorale per le comunali di Genova è agli sgoccioli. Si vota domenica 25 e lunedì 26 maggio e la giornata di sabato sarà dedicata al sacro silenzio elettorale. In queste ore, però, si definiscono i programmi degli appuntamenti di chiusura di campagna elettorale. E, questa volta, sarà impossibile lanciarsi nella consueta sfida delle “foto di piazza”. Un po’ perché le chiusure avverranno in forme molto diverse. Un po’ perché avranno tempi sfasati. I due principali avversari, Pietro Piciocchi e Silvia Salis, ad esempio, chiuderanno la campagna rispettivamente giovedì 22 e venerdì 23 maggio.

La chiusura del centrodestra: giovedì al porto antico, Meloni in videocollegamento



Dopo il blitz del vicepremier e coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani, mercoledì è previsto un passaggio delle ministre Anna Maria Bernini e Alessandra Locatelli.

Poi tutti concentrati per la chiusura di giovedì pomeriggio. Appuntamento alle 17.30 nel piazzale delle Feste del Porto Antico, quindi anche in caso di pioggia, con una sfilata di leader del centrodestra. Al fianco di Pietro Piciocchi, non mancheranno la sua candidata vicesindaca Ilaria Cavo, esponente di Noi Moderati, e il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

La premier Giorgia Meloni, attesa fino alla fine, molto probabilmente potrà intervenire con un videocollegamento. Come rappresentante di Fratelli D’Italia ci sarà Giovanni Donzelli.

Al porto antico torna Matteo Salvini. Il segretario della Lega si fermerà a Genova anche il giorno successivo, per altri appuntamenti elettorali e per discutere alcuni dossier in tema infrastrutturale. Ci saranno anche Maurizio Lupi (Noi Moderati) e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio (Forza Italia).

Centrosinistra: Schlein giovedì a ponente, Salis sul palco a Matteotti senza partiti



Chi aspettava la chiusura della campagna elettorale a Genova per una foto di gruppo di tutti i leader del “campo larghissimo” a sostegno di Silvia Salis – un esperimento a livello nazionale – resterà deluso. Ma il centrosinistra ha optato per soluzioni diverse.

La chiusura vera e propria a oggi sembra confermata venerdì 23 maggio intorno alle 19 in piazza Matteotti. Sul palco Silvia Salis sarà da sola, senza rappresentanti di partiti, per chiudere il cerchio rispetto alla convention che a inizio marzo aveva lanciato la sua candidatura ai Magazzini del Cotone. “Non sarà un comizio, sarà una festa. Perché la partecipazione è il nostro primo atto politico”, si legge in un post di Salis circolato in mattinata sui social e che, però, è stato rimosso da qualche ora.

La location scelta dal centrosinistra – che da sempre termina in piazza Matteotti le proprie chiusure con un’eccezione alle ultime regionali, per tempo incerto, con Andrea Orlando che salutò i sostenitori al Politeama Genova – presenta infatti più di un problema logistico a causa della presenza delle bancarelle della Fiera del Libro. E, da stamani, anche di un’installazione legata alla Design Week che comporterebbe dei problemi sul piano delle vie di fuga attorno al palco. Lo staff di Salis, dopo un’interlocuzione con gli uffici comunali, sarebbe vicino a una soluzione.

I big dei partiti avranno i loro spazio nei giorni precedenti. La segretaria del Pd Elly Schlein sarà a Genova giovedì, insieme a Salis, alle 18.30 in piazza Sciesa, a Pra’. In caso di pioggia l’appuntamento potrebbe svolgersi al Teatro del Ponente, a Voltri.

Domani, mercoledì, tornano i leader di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Comizio in piazza della Meridiana alle 18.30. Saltato, invece, l’intervento previsto per stasera, in videocollegamento, con il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, che proprio oggi ha fatto però un post di sostegno per Silvia Salis. Non era mai stato in programma un arrivo a Genova di Carlo Calenda, leader di Azione, mentre Matteo Renzi, stando ad alcuni esponenti di Italia Viva, avrebbe potuto fare un blitz in settimana ma al momento la sua partecipazione sembra poco probabile.

Gli altri candidati: tra feste in spiaggia, comizi e volantinaggi



Anche gli altri candidati in corsa per la carica di sindaco o sindaca, o buona parte di loro, hanno organizzato appuntamenti per concludere la campagna elettorale. Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana e Popolare, sarà domani, mercoledì 21 maggio, in largo XII Ottobre, in centro città alle 18, dove sul palco salirà anche il coordinatore nazionale di Dsp, Marco Rizzo.

Mattia Crucioli, candidato sindaco di Uniti per la Costituzione, che ha portato avanti questa campagna elettorale con il sostegno di moltissimi giovani, chiuderà in maniera del tutto informale con una festa in spiaggia a Boccadasse “con focaccia e vino bianco”.

La Sinistra Alternativa e la sua candidata sindaca, Antonella Marras, faranno una chiusura diffusa con volantinaggi, soprattutto in quartieri periferici. Ci saranno però due momenti centrali: uno giovedì 22 maggio alle 17 in piazza Galileo Ferraris a Marassi. Qui interverranno Nando Mainardi del comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista, Ennio Minervini, della direzione nazionale di Sinistra Anticapitalista e Patrizio Andreoli della segreteria nazionale del Partito Comunista Italiano. A seguire musica e festa. Format simile venerdì 23 maggio, in via Cairoli, alle 17, con Mauro Alboresi, segretario nazionale del Partito Comunista Italiano ed Ennio Minervini.

Chiusura “sobria”, come viene definita dallo stesso staff, quella di Raffaella Gualco, candidata sindaca di Genova Unita. Nella mattinata di venerdì volantinaggio a Nervi e, nel pomeriggio, nel centro storico, in ascolto della cittadinanza.

Chiusura casalinga e tra amici invece – “come da tradizione”, spiega – per Cinzia Ronzitti, candidata sindaca del Partito Comunista dei Lavoratori.