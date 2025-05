Comunali Genova, candidati sindaci al voto in mattinata con le famiglie al completo

Genova. Al seggio elettorale in tarda mattinata con tutta la famiglia, poi giornata di riposo con gli affetti più cari approfittando della splendida domenica primaverile. Anche Pietro Piciocchi e Silvia Salis sono andati a votare per le elezioni comunali che li vedono candidati sindaci delle due principali coalizioni, centrodestra e centrosinistra.

Il vicesindaco reggente si è presentato poco dopo le 10 alla scuola primaria Solari di via Amarena, nel quartiere di San Fruttuoso, e ha votato alla sezione 456. Insieme a lui – oltre al portavoce – c’erano la moglie Emma Costa e i figli maggiorenni: Carina (con la bimba Elisa nata da pochi mesi), Eugenio e Raffaele. Prima di entrare nel seggio ha scherzato guardando il manifesto con le liste elettorali: “Un momento, devo decidere per chi votare”.

La giornata trascorrerà come una normale domenica in casa Piciocchi: messa al santuario della Madonna del Monte, che si trova a pochi metri dalla loro abitazione, poi pranzo tutti insieme, riposo e passeggiata nel verde. Domani il vicesindaco reggente si recherà normalmente a Palazzo Tursi, poi tornerà a casa e attenderà i primi risultati dello spoglio, aspettando che la situazione sia ben definita prima di recarsi al point di via Ceccardi.

La sfidante Silvia Salis è arrivata verso le 11.30 alla scuola primaria Da Verrazzano di via Gianelli, vicino ai giardini di Quinto, e ha votato alla sezione 331. Ad accompagnarla un nutrito gruppo di persone: il marito Fausto Brizzi col piccolo Eugenio Salis, la sorella maggiore Serena con la nipote Elisa (maggiorenne), la madre Tamara Conti e alcuni amici oltre a fotografi, videomaker e comunicatori. Subito dopo aver inserito le schede ha pronunciato la parola “bonga“, scandita continuamente da Eugenio nelle ultime settimane e diventata un tormentone tra i membri dello staff.

Dopo il voto pranzo domenicale in compagnia e passeggiata sul mare con marito e figlio. Anche Salis attenderà lo spoglio a casa e raggiungerà il point di via Carducci, letteralmente adiacente a quello di Piciocchi, quando i risultati saranno abbastanza chiari.

Alle urne stamattina anche Mattia Crucioli, consigliere comunale uscente e candidato di Uniti per la Costituzione, e Antonella Marras di Sinistra Alternativa che ha votato insieme al fratello nella sezione 134 allestita all’istituto comprensivo Borzoli in via Fratelli di Coronata.

Tra i più mattinieri alle urne stamattina c’erano il presidente della Regione Marco Bucci, ex sindaco di Genova, e il viceministro Edoardo Rixi. Entrambi hanno rivolto ai genovesi un appello al voto.

Si può votare oggi fino alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Qui tutte le informazioni utili per gli elettori.