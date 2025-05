Comunali, ecco i candidati del Nuovo Psi-Dc a sostegno di Pietro Piciocchi

Genova. E’ stata presentata oggi, venerdì 2 maggio, nel point di Pietro Piciocchi sindaco in via Ceccardi la lista di Nuovo Psi-Dc, la settima a sostegno del candidato. “È una lista che vede un nutrito numero di donne, 24 su 40 candidati, l’ho detto tante volte, l’apporto che le donne stanno dando alla coalizione, alla costruzione del nostro progetto di città, è importante”.

“Questa è una lista che si ispira al passato, come i nomi dei due partiti indicano, ma che guarda al presente e al futuro – afferma Simone Bosio, coordinatore regionale genovese del Nuovo Psi – sono i due partiti che hanno fatto, dal nostro punto di vista, la felicità degli italiani negli anni 80 e 90, e sono i partiti che con il loro pragmatismo politico hanno fatto sì che gli italiani abbiano vissuto un periodo di benessere che adesso non vivono. Certamente da questa esperienza politica noi che cosa abbiamo tratto? Abbiamo tratto l’ispirazione per poter interpretare un nuovo modo di fare politica per quanto possa sembrare paradossale ispirandoci a partiti diciamo storici, e mi riferisco al pentapartito”.

“Abbiamo fatto questa iniziativa per sostenere Pietro Piciocchi, che oltre a essere una persona molto nota per il suo fare, è una persona che nell’ambito è coerente con quelli che sono i nostri valori, perché appunto ci chiamiamo Democrazia Cristiana apposta – aggiunge Daniela Pilla, commissaria della Dc a Genova – abbiamo preso questa iniziativa per portare avanti questi valori, guardando avanti al futuro e non al passato, il futuro ha un cuore antico ed essendo una città dove ci sono tante persone che non sono più giovanissime, cerchiamo di portare avanti i nostri valori”.

LA LISTA DEI CANDIDATI DI NUOVO PSI-DC

Maria Michela Baggi

Massimiliano Baiardo

Stefania Banchero

Silvia Giuseppina Blandino

Franca Borzone

Corrado Cardi

Marco Cardillo

Carlo Carpi

Cosimo Damiano Cartellino

Silvana Maria Castelli

Monica Casti

Viviana Cornacchia

Simonetta Cozzani

Clarissa Dagnino

Tiziana D’Alessandro

Roberta Del Rio

Alessio Dolce

Christian Faravelli

Giuseppina Fera

Dino Stefano Frambati

Marina Grandi

Rosanna Guarnaccia

Loriano Isolabella

Franco La Cognata Dolci

Maria Angela Labriola

Monica Loria

Samuela Lucente

Tiziana Maccedda

Roberta Mannarino

Enzo Pacilio

Daniela Pilla

Maurizio Porceddu

Paolo Porsia

Andrea Proto

Barbara Puppo

Martina Scovasso

Graziella Silesu

Sonia Vicino

Maria Zambecco

Alessandro Zuccarino