Comunali, Ica Arkel e Giulia Lanzillotti scelte dal Forum Disuguaglianze e Diversità come candidate simbolo per Genova

Genova. “In questo momento di grande avanzata delle spinte autoritarie in tanti paesi, le elezioni locali sono strategiche per consentire l’emergere di una classe dirigente che provenga dalla società civile, agenti di cambiamento che hanno maturato competenze ed esperienze nell’impegno civico e possono portare nelle istituzioni la loro diversità di sguardo e le loro battaglie concrete. Possono portare nei governi territoriali politiche sensibili ai luoghi, capaci di rispondere a bisogni diversificati, e contribuire a preservare spazi di conflitto e di incontro tra movimenti sociali e istituzioni, spazi dove sperimentare la co-progettazione delle politiche pubbliche, coinvolgendo associazioni e gruppi informali di cittadini”.

Con queste parole il Forum Disuguaglianze e Diversità, associazione di respiro nazionale che si definisce come “un’alleanza culturale e politica autonoma centrata sull’articolo 3 della Costituzione”, commenta la propria decisione di individuare e sostenere su tutto il territorio nazionale 8 candidati impegnati in alcune delle prossime elezioni comunali previste per diversi comuni. Per Genova la scelta è ricaduta su due candidate, Ica Arkel, 41 anni, candidata al consiglio comunale di Genova con Alleanza Verdi e Sinistra e Giulia Lanzillotti, 24 anni, candidata al consiglio comunale di Genova, con il Partito Democratico.

Una designazione che fa parte della campagna “Facciamo Eleggere” che in passato “ha contribuito dalla sua nascita a eleggere più di 50 candidate e candidati”, e che sosterrà a Genova queste due candidate “accomunate dal desiderio di promuovere la giustizia sociale e ambientale sui propri territori“.

“Come sempre abbiamo curato la selezione di queste persone e come sempre vi chiediamo di aiutarci a sostenerle”, aggiungono i fondatori del comitato Ti Candido. “In questo momento così particolare la scelta assume un valore particolare: le nostre candidate e i candidati scelti sono espressione di ciò che vorremmo nel paese. Con loro daremo più attenzione alle comunità con proposte concrete pensate per chi rischia di rimanere indietro e per una maggiore giustizia sociale e ambientale grazie a persone competenti, con molte donne e giovani”.

“È per me un grandissimo onore essere stata selezionata dal Forum Diseguaglianze e Diversità – ha commentato Ica Arkel – Sento Fortissima la responsabilità di rappresentare le istanze di cambiamento per migliorare la vivibilità di Genova, sia dal punto di vista della mobilità, rendendo finalmente le nostre strade a misura di bambini, di pedoni e di ciclisti, che dal punto di vista sociale, tutelando i diritti dei più fragili. Genova deve tornare ad essere una città a misura di bambino, una città attenta a tutte e tutti, perché solo così potrà tornare attrattiva per chi ha scelto di abbandonarla ed invertire un trend di calo demografico sempre più pressante”.