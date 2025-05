Comunali, dopo gli exit poll cresce l’attesa al point di Salis: l’arrivo previsto in tardo pomeriggio

Genova. Qualche sorriso, clima disteso ma per ora nessun festeggiamento al point di Silvia Salis, candidata sindaca del centrosinistra favorita alla vigilia e premiata dai primi exit poll che disegnano un netto vantaggio sullo sfidante Pietro Piciocchi.

Del resto già le prime notizie circolate negli ambienti del centrosinistra quando il voto era ancora in corso parlavano di vittoria al primo turno con un distacco molto netto. Per ora le previsioni sono confermate, ma si attendono numeri più concreti per sbilanciarsi.

Nei locali di via Carducci, a pochissimi metri dal quartier generale di Piciocchi, lo spoglio è iniziato senza politici. Presenti solo i membri dello staff di Salis e, tra gli altri, l’allenatore Angelo Gazzo che l’ha seguita negli ultimi tempi, coordinatore della sua lista civica. Già nutrita, invece, la presenza di giornalisti e operatori di tv e media già in posizione per le interviste.

Salis, come previsto, segue l’evoluzione dello scrutinio in casa sua a Quinto. Il suo arrivo al point è previsto intorno alle 18, ma già nel pomeriggio è probabile che si affacci qualche rappresentante della coalizione.