Comunali, D’Angelo (Pd): “Forte richiesta di cambiamento dai genovesi”. In serata possibile blitz di Schlein

Genova. “Sono dati incoraggianti, dati che segnano una richiesta forte di cambiamento da parte dei cittadini genovesi, una volontà che abbiamo raccolto in queste settimane da Silvia Salis”. Così Simone D’Angelo, segretario metropolitano del Pd, arrivato al point di Silvia Salis accolto da applausi.

L’esponente dem ha commentato i primi risultati e le proiezioni che anticipano la vittoria di Salis: “Sono dati significativi che devono far riflettere tutti, chi ha governato e chi ha fatto opposizione per costruire l’alternativa. Aspettiamo, commenteremo insieme i dati definitivi. Siamo ottimisti ma altro non si può dire”.

Si vocifera anche di un possibile blitz di Elly Schlein, segretaria nazionale del Pd, attesa a Genova già questa sera. Per ora non ci sono conferme. “Ci sentiamo sempre, la sua vicinanza è stata tanta”, si limita a commentare D’Angelo.

Intanto il point di via Carducci è sempre più affollato. L’arrivo di Salis è previsto ora per le 18.30.