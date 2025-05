Comunali, Civati a Genova per sostenere i candidati del centrosinistra

Genova. Mercoledì 14 Maggio 2025 alle 19.00 Giuseppe Civati, fondatore di Possibile ed editore di People, sarà a Genova, al Bar Zodiac in Piazza San Giorgio, in occasione delle amministrative che porteranno i cittadini e le cittadine alle urne il 25-26 maggio.

Con lui interverranno Francesca Druetti, Segretaria Nazionale di Possibile, Silvia Cavanna e Matteo Bonanno (candidati al Consiglio comunale nella lista Pd-PSI-Possibile), alla presenza delle candidature espresse da Possibile nei municipi sempre all’interno della lista PD-PSI-Possibile per Silvia Salis.

“Questa campagna elettorale è l’occasione – dichiarano Bonanno e Cavanna – per costruire la nostra città ideale: una città senza confini, che accoglie, che non alza muri, che ci faccia sentire a casa. Una casa dove vivere bene, dove voler restare – e dove poter restare. Siamo stati fortunati, siamo riusciti a studiare e trovare un lavoro senza dover fuggire lontano (come purtroppo sempre più spesso accade), e ora è il momento di restituire questa fortuna alla città – sotto forma di impegno, di presenza, di voglia di cambiare le cose. Vogliamo una città 15 minuti, dove cultura e servizi siano distribuiti ovunque, non solo in centro. Dove i giovani possano restare (e magari anche venire!) per costruire il loro futuro. Genova ha bisogno di una svolta. Dopo anni di decisioni calate dall’alto senza che avessimo voce in capitolo, ora c’è bisogno di una guida capace di ascoltare, progettare, costruire con le persone, e non sopra di esse. Crediamo in una Genova accessibile, sostenibile e che offra spazi e opportunità per tutt3 – non solo a chi può permetterselo.”