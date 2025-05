Comunali, niente Maratona Mentana? In un bar dei caroggi il “centro elettorale” per seguire lo spoglio

Genova. Per gli amanti dei punti percentuali e delle forchette la delusione è arrivata alle 15: niente Maratona Mentana. Delle tv nazionali, infatti, solo la Rai ha deciso di seguire con una diretta – insieme alle altre città al voto per le comunali – le amministrative 2025 a Genova.

E’ per questo che un locale fra i più noti nella movida del centro storico – il Kowalski – ha deciso di organizzare per oggi una sorta di “Centro elettorale” per seguire lo spoglio in diretta, tra siti web, chat whatsapp, tv e Eligendo.

Dalle 15 – dopo la chiusura delle urne – alcuni aficionados si sono dati quindi appuntamento nel bar di via Dei Giustiniani in attesa dei risultati ufficiali.

Tra una birra d’importazione e un’analisi sull’affluenza, gli avventori del Kowalski vivono collettivamente l’attesa elettorale.

Una scelta di campo, va detto. Molti dei partecipanti sono elettori del centrosinistra e in particolare di Avs. Il titolare del bar, tra le altre cose, è uno dei candidati per il consiglio comunale.