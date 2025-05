Comunali, i candidati a presidente di Municipio di Uniti per la Costituzione: nomi e programma

Genova. Anche Uniti per la Costituzione ha svelato i candidati al consiglio comunale e i candidati alla presidenza dei Municipi in vista delle elezioni del 24 e 24 maggio. Alla presenza del candidato sindaco Mattia Crucioli, a Palazzo delle Torrette sono stati elencati i nomi di chi correrà per Tursi e per i “parlamentini”,

“Uniti per la Costituzione è stata la prima lista ad aderire all’appello per istituire un assessorato alla Pace, presentato a tutti i candidati sindaci e da oltre cento firmatari, tra cui Agesci, Arci, Emergency, Music For Peace e Ora in silenzio contro la guerra – ha detto Crucioli – La pace non è da ritenersi un obiettivo finale, o raggiungibile solo nella sua forma di assenza di guerra, che peraltro oggi sarebbe già un grande risultato. La pace è uno strumento che va coltivato e agito, è uno stile di vita, un modo in cui relazionarsi nelle nostre comunità locali, nei luoghi della politica, nei centri di interesse economico. L’assessorato alla Pace sarebbe il contenitore ideale, non a caso abbiamo inserito questo impegno al primo punto, ma consideriamo tutti i nostri programmi – comunale e municipali – impregnati di questo valore fondamentale”.

Capolista è Emanuela Risso, professionista della comunicazione specializzata in femminismo radicale, ambiente e diritti. Tra i fondatori del direttivo di Uniti per la Costituzione nel 2022, ha collaborato alla stesura del programma comunale: “È stato frutto di un lavoro corale di tutti i nostri attivisti ed esperti che da anni seguono e supportano l’attività consiliare di Mattia Crucioli. La sua presenza in Consiglio Comunale si è contraddistinta per costanza, attenzione e grande preparazione, qualità che radicano fortemente Uniti per la Costituzione al territorio genovese e che, ci auspichiamo, faranno sì che la nostra presenza nelle istituzioni possa essere confermata e crescere”.

I candidati presidenti di Municipio di Uniti per la Costituzione

Giacomo Cafasso, consigliere municipale uscente, è candidato presidente per la Media Val Bisagno. Ex dipendente del ministero dell’Interno, vive da trent’anni in Val Bisagno. Attivista di lungo corso, è stato capogruppo per il M5S e dal

2022 è consigliere municipale e capogruppo di Uniti per la Costituzione.

“La Val Bisagno è un unicum nel contesto comunale per record negativi – dice – i cittadini vivono una realtà a rischio e penalizzata da scelte politiche che ne compromettono la vivibilità. Servono urgentemente investimenti sulla sicurezza idrogeologica, la rivisitazione di un trasporto pubblico idoneo alla vallata e la creazione di un primo soccorso emergenza. Ho intenzione di impegnarmi per la modifica del regolamento municipale e la condivisione delle scelte impattanti sul nostro territori”.

Massimiliano Monaco è invece il candidato presidente Municipio Centro Est. Operatore di finanza etica da oltre vent’anni, conoscitore del terzo settore, personalità conosciuta a Genova per il suo impegno come obiettore di

coscienza e nell’ambito dell’educazione alla pace e alla nonviolenza.

“Lavoreremo per una politica costruttiva, priva di individualismi, esclusivamente con lo scopo di perseguire il bene comune e dei cittadini – ha spiegato – Le scelte si baseranno sull’arricchimento complessivo del territorio e della comunità. Vogliamo che le istanze portate dalle persone diventino proposte e progetti per migliorare la vita nei nostri quartieri e nella città intera”.

Nicola Ranno, candidato presidente Municipio Bassa Val Bisagno, è educatore professionale con laurea specialistica in Scienze Pedagogiche, lavora nel terzo settore ed è coordinatore regionale per la Liguria di Ancora Italia.

“La Bassa Val Bisagno è una zona densamente popolata, con importanti criticità, ma anche grandi potenzialità. Vogliamo valorizzare il nostro Municipio come laboratorio urbano di innovazione sociale, sostenibilità e qualità della vita, puntando su rigenerazione urbana, spazi pubblici sicuri, mobilità intelligente e partecipazione civica”.

Marco Martini è candidato presidente Municipio Medio Ponente. Geometra libero professionista, vive e lavora a Sestri Ponente dove ha sede il suo studio ed è stato coordinatore provinciale di Italexit, candidato alle scorse elezioni politiche. Dall’anno scorso è anche consulente tecnico per la Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti. Per il municipio Medio Ponente si pone l’obiettivo di “mantenere e rafforzare la dimensione umana e sociale contro i rischi della desertificazione”.

Elena Vassallo è invece la candidata presidente per il Municipio Levante: 19 anni, studentessa del primo anno di Scienze Politiche, i punti principali del suo programma municipale sono “migliorare le condizioni degli stabilimenti balneari pubblici, sia a livello di igiene, limitando le fuoriuscite delle fogne in spiaggia, sia a livello di impianti idrici, con tutte le spiagge munite di docce e fontanelle efficienti. Ancora, riqualificazione dell’ex multinazionale svizzera TIL SPA, luogo di spaccio, droga e senzatetto, riqualificazione Villa Aloi a Quarto, aumento del numero di raccogli rifiuti in tutte le

zone del municipio, in particolare in tutto il lungomare, e programmazione periodica di incontri con i cittadini per raccogliere idee, richieste e suggerimenti”.

Gli altri candidati presidenti di Municipio sono Silvano Ceccoli, ex bancario in pensione, candidato presidente Municipio Valpolcevera; Chiara Pingani, insegnante di inglese e logopedista, candidata presidente Municipio Ponente; Mattia Zappavigna, studente universitario, candidato presidente Municipio Medio Levante; e Amine Charafi, candidato Presidente Municipio Centro Ovest.