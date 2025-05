Comunali, Candia: “Il 7% ottenuto da Avs conferma la validità della nostra proposta politica”

Genova. “Il 7% ottenuto da Alleanza Verdi e Sinistra alle elezioni comunali di Genova conferma la validità della nostra proposta politica, basata sulla difesa dell’ambiente, del lavoro, dei diritti sociali e civili. Adesso è il momento di mettere in pratica i nostri valori e le nostre idee nell’amministrazione della città”.

Selena Candia, capogruppo di Avs in consiglio regionale, sottolinea l’apporto decisivo della lista nella vittoria della candidata sindaca Silvia Salis.

“Avs ha ottenuto un ottimo risultato, superiore alla percentuale registrata in Liguria alle ultime elezioni regionali. Siamo una forza giovane e preparata, come i tre consiglieri eletti in Comune: Francesca Ghio, Lorenzo Garzarelli e Francesca Coppola sapranno mettere a frutto l’esperienza maturata all’opposizione negli ultimi tre anni”, ricorda Selena Candia.

“Questo risultato è stato reso possibile dall’impegno e della generosità di tutti i candidati. Un ringraziamento particolare va a Massimo Romeo, che è stato il più votato di tutta Genova nelle elezioni per i Municipi: nel Medio Ponente ha raccolto 600 preferenze, un record che conferma il suo grande radicamento a Sestri Ponente”, sottolinea la capogruppo regionale di Avs.