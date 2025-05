Comunali, Campora (centrodestra): “Prendiamo atto, Silvia Salis sarà sindaco”

Genova. “I dati ci dicono in maniera abbastanza chiara che Salis sarà il nuovo sindaco di Genova. Prendiamo atto dei dati e rispettiamo l’esito delle elezioni e soprattutto il voto dei cittadini genovesi”. A parlare è Matteo Campora, consigliere regionale di Vince Liguria e campaign manager del centrodestra per Pietro Piciocchi quando sono state scrutinate il 30% circa delle sezioni.

Campora ha parlato dal point di Piciocchi, seduto vicino a Carmelo Cassibba, coordinatore di Vince Genova e Federico Bogliolo, candidato alla presidente del municipio Levante, oltre che consigliere regionale.

“E’ stata una campagna lunga con molti candidati che si sono impegnati – aggiunge Campora, che era stato per anni assessore nella giunta Bucci in Comune – molti volontari che hanno lavorato in maniera forte ed è doveroso ringraziarli. Nella politica ci sono cicli e momenti, io personalmente ho fatto 20 anni di opposizione prima di passare in maggioranza, ora dobbiamo cercare di capire cosa fare nel futuro per cercare di recuperare i voti persi sul campo”.

“L’opposizione che ha sostenuto Piciocchi avrà un ruolo nel consiglio comunale e il mio auspicio come cittadino è che molte delle opere che sono iniziate possano termine e la città ne possa godere nei prossimi anni. Da domani, dal giorno dopo i risultati inizieremo di nuovo a lavorare come abbiamo sempre fatto”, conclude Matteo Campora.