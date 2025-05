Comunali, Bucci: “Non sono responsabile della sconfitta, il cambiamento fa sempre bene”

Genova. Bucci responsabile della sconfitta? “Assolutamente no. Io mi sento responsabile del fatto che la città è cresciuta moltissimo“. E poi “il cambiamento fa sempre bene, a me piacciono i cambiamenti“. Il presidente della Regione Liguria non fa mea culpa dopo la vittoria di Silvia Salis alle comunali e sottolinea che la sconfitta “è di tutti”. Come prima cosa le fa le “congratulazioni” e riconosce che “chi ha vinto ha sempre ragione: di sicuro ha fatto un lavoro migliore di come l’abbiamo fatto noi”.

Momenti di fair play dopo una campagna elettorale senza esclusione di colpi, ma non ci sono rimpianti da parte del governatore: “Cosa abbiamo sbagliato? Se lo sapessi non avremmo perso, vedremo tra un po’ di giorni”. Bucci difende la scelta di candidare Piciocchi: “Lo ricandiderei, era il miglior candidato che avevamo noi in questo periodo e quindi il migliore che c’è”. E non rimpiange il salto in Regione: “Probabilmente a molti non è piaciuto, molti mi hanno scritto dicendo: dovevi rimanere. Qui io ho cercato di spiegare che fare il presidente della Regione per Genova è più importante che fare il sindaco, perché se il presidente della Regione non aiuta, per il sindaco è difficile arrivare a fare certe cose. Questo lo prevedono la burocrazia e l’amministrazione normale”.

Appunto: si riuscirà a lavorare con Salis? “Noi siamo assolutamente pronti. Io come ovviamente presidente della Regione, figura istituzionale, farò il mio lavoro istituzionale senza alcun dubbio, ovvero come l’ho fatto ad esempio con Savona in questi sei mesi, abbiamo fatto un bel lavoro assieme. C’è rispetto reciproco e si va avanti, sarà anche così col sindaco di Genova. Faremo tutto il possibile perché io amo la città, assieme a tutti quelli che amano la città noi lavoriamo per la città. Alla fine la città è più importante di tutto il resto. Se c’è la volontà di portare avanti la crescita della città, di lavorare con i progetti importanti, di spendere i soldi che siamo riusciti a guadagnare in questi tempi, di portare avanti progetti che sono importanti per il futuro della nostra città, allora siamo assolutamente d’accordo, collaboreremo insieme e andremo avanti. Se l’obiettivo è fare la decrescita felice (non credo proprio, però ci sono elementi di questa coalizione che sono da quella parte lì) è un problema che verrà affrontato. Noi faremo il possibile per far crescere Genova e far crescere la Liguria. Questa è la nostra missione e continueremo a farlo”.

Teme che si possano bloccare alcune opere? “Hanno cominciato con lo Skymetro per parlare poi del Galliera, per parlare poi di tante altre cose, perché anche sulla diga hanno espresso dei dubbi. Io spero proprio di no perché sono qui per lavorare”.

Di sicuro bisognerà ammorbidire il livello dello scontro visto in campagna elettorale. Salis si è detta pronta a collaborare a patto di cambiare i toni. Ma Bucci non ci sta: “Io non ho mai mancato di rispetto a nessuno, quali sono i toni che devo cambiare? Mi auguro che la smettano, perché non è vero. Sono io che ho ricevuto le offese. Chi ha parlato di bulletto? Chi ha parlato di caposervizio, chi mi ha messo le mani addosso? Non vi ricordate cosa mi dicevano ai tempi di Crivello, quando ho parlato dei droni?”.

Al centrodestra nazionale dice che “qualcosa che ogni tanto bisogna cambiare, bisogna cambiare in meglio”. E poi: “I cambiamenti per le persone pessimiste sono sempre fonte di problemi, per le persone ottimiste sono sempre opportunità di fare le cose meglio. Ovviamente sono dispiaciuto per non aver vinto, ma un cambiamento potrebbe anche essere un’occasione per fare le cose meglio”.

Da settimane si vocifera di un possibile ingresso di Piciocchi nella giunta regionale: “Se avessi dei posti… ma grazie per l’idea. Non ci avevo pensato”. Piciocchi, nella conferenza stampa dopo la sconfitta, non ha anticipato nulla sul suo futuro politico e ha rivendicato il diritto di prendersi un periodo di riposo.